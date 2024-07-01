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Три страны начали операцию по разминированию Черного моря: детали

Турция, Румыния и Болгария начали первую крупную акцию черноморских государств после вторжения России в Украину

сегодня, 14:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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1 июля Турция, Румыния и Болгария начали совместную операцию по поиску мин в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства в регионе, в частности для экспорта зерна из Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило издание Bloomberg.

Три страны начали операцию по разминированию Черного моря: детали

Разминирование Черного моря. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что инициатива под руководством Стамбула – первая крупная совместная операция черноморских государств после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Она направлена на обезвреживание дрейфующих мин в определенные районы Черного моря.

Турция, Румыния и Болгария являются членами НАТО, однако их судоходные силы управляются за пределами Альянса, отчасти во избежание эскалации в отношениях с Россией, пишет издание.

В прошлом году Киев запустил свой черноморский экспортный маршрут после того, как Россия вышла из соглашения о безопасном коридоре. Это успешно стимулировало экспорт и помогло украинской экономике расти быстрее прогнозируемого, но маршрут остается рискованным, отметили журналисты.

Вместе с этим, по информации Министерства инфраструктуры, Украина с августа 2023 года экспортировала 37,4 млн тонн аграрной продукции из Одессы, Черноморска и порта "Южный".

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Также издание "Комментарии" сообщало – британская разведка сообщила, что Россия вывела большую часть кораблей Черноморского флота (ЧФ) и подводных лодок из Севастополя дальше на восток, в Новороссийск. С момента отстранения командующего ЧФ в марте 2024 года флот проявлял наименьшую активность с начала войны.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-01/black-sea-mine-operation-begins-in-bid-to-help-ukraine-exports
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