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Тревожный звоночек: какие крупные компании собрались возобновить бизнес в России

В компаниях признаются, что внимательно следят за мирными переговорами России и Украины

сегодня, 10:22
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Кравцев Сергей

Сразу ряд крупных корейских компаний готовятся вернуться на российский рынок на фоне переговоров о приближении перемирия в Украине. Об этом сообщает The Korea Times. 

Тревожный звоночек: какие крупные компании собрались возобновить бизнес в России

Бизнес в России. Фото: из открытых источников

По информации Министерства иностранных дел Кореи, по состоянию на 2021 год Россия занимала 12-е место в списке крупнейших экспортных рынков страны. Двусторонняя торговля в этот период достигла $29,9 млрд.

Появилась информация, что всемирно известная компания LG Electronics одной из первых сделала "быстрый шаг" – частично возобновила работу на заводе по производству электронных приборов в Москве.

"Цель этого шага – предотвращение ухудшения состояния производственных мощностей, простаивающих с начала войны. В работе используются имеющиеся на заводе материалы", – заявил представитель LG.

Гендиректор компании Чо Джу-Ван 25 марта заявлял, что компания не спешить принимать резкие решения, так как полномасштабная война еще не закончилась. Он отметил, что LG "внимательно следит за ситуацией", поскольку рассчитывает возобновить работу в РФ после снятия санкций.

Еще одна компания, которая, скорее всего, готовится к возобновлению работы в России, — это  HD Hyundai Electric. Сообщается, что она через местного дистрибьютора примет участие в крупнейшей в России электротехнической выставке "Электро-2025".

По данным The Korea Times, компания поддерживала свой бизнес в России после 2022 года. Сообщается, что Hyundai Motor Group также якобы анализирует варианты возвращения на российский рынок после окончания полномасштабной войны. 

Hyundai Motor и Kia были ведущими брендами в России в 2021 году. В 2023 году группа продала завод в Санкт-Петербурге за $120 с правом выкупа в течение двух лет. Это означает, что к концу 2025 года группа должна принять решение, возобновлять бизнес в России или нет. 

Еще одна известная компания Samsung Electronics также может рассматривать возможность возобновления своей торговой деятельности в России. Компания приостановила работу своего российского завода в Калуге в 2022 году.

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Источник: https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2025/03/419_395117.html
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