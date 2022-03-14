Третья мировая в разгаре: почему Запад отказывается в это верить и вновь твердит о дипломатии

Президент США Джо Байден предупредил, что, если россияне сделают всего шаг на территорию стран НАТО, получат жесткий ответ – и это будет Третья мировая война. При этом закрывать небо над Украиной и предоставлять нам действенные системы ПРО и ПВО, самолеты, а также помогать войсками американцы и другие представители НАТО не хотят. Как оцениваете такие действия? Можно ли считать, что Третья мировая уже идет? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Оккупанты бомбят Украину. Фото: из открытых источников

Нам всегда будет мало, а Западу всегда будет казаться, что какие-то виды оружия нам лучше не предоставлять

Политолог-американист Владислав Фарапонов поясняет:

"Технические возможности у Запада помогать Украине оружием в разы больше, чем мы получаем сейчас, есть. Но политически к этому не готовы ни НАТО, ни США".

По словам эксперта, есть определенные ограничения в том, что может сделать та же администрация Белого дома без участия Конгресса, а чего не может.

"Она может предоставить Украине ту или иную помощь. А объявить, к примеру, войну той же РФ (к чему в итоге может привести то же закрытие неба над Украиной) – нет. Это делает Конгресс. При этом понятно, что вовлечение США в открытый конфликт чревато огромными проблемами. Напомню, что осенью – промежуточные выборы в Конгресс. И Байден точно не хочет, чтобы демократы в итоге получили медийное и имиджевое поражение. Потому продолжает делать ставку на дипломатию", – отмечает Владислав Фарапонов.

Он подчеркивает, что Запад будет и далее предоставлять Украине помощь, возможно чуть больше, чем сейчас.

"Но это всегда будут не те объемы, каких нам бы хотелось, – говорит эксперт. – Нам всегда будет мало, а Западу всегда будет казаться, что какие-то виды оружия нам лучше не предоставлять, чтобы это не попало, если что, к россиянам".

Такое ощущение, что Путин готов не остановиться и на границах НАТО

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев считает, что коллективный Запад, благодаря безумию Путина снова един как никогда. Тем не менее, он всё еще пытается выбрать между войной и позором.

"Но, как известно из уроков истории, в итоге можно получить и позор, и войну в придачу. Острее всех это чувствуют Прибалтийские государства, Польша. Они понимают, что могут оказаться следующими, – подчеркивает эксперт. – Вопрос в том, где эта черта, когда придет осознание, что, бросая Украину на растерзание Путину, Запад рискует оказаться следующей жертвой российской агрессии".

Такое ощущение, продолжает Андрей Золотарев, что евразийские фантазии российского социолога и пропагандиста Дугина перешли в реал-политик у Путина. И он, благодаря "блестящей" работе аналитиков, которые, как это водится в РФ, пилили колоссальные средства, принял стратегическое решение по открытому вторжению в Украину, исходя из химерных вводных. Но останавливаться уже не собирается.

"Такое ощущение, что Путин готов не остановиться и на границах НАТО. Вся его риторика, риторика его окружения, говорит именно об этом. Путинская Россия, как минимум, бросает вызов Соединенным Штатам", – говорит эксперт.

Что касается заявлений США и НАТО о риске Третьей мировой в случае закрытия над Украиной неба и гипотетического вовлечения в войну многих стран, то надо понимать, что Третья мировая уже идет, акцентирует Андрей Золотарев. Просто ее рамки, как и рамки Второй мировой войны, весьма условны.

"Как по мне, Вторая мировая началась не 1 сентября 1939-го, когда фашистская Германия напала на Польшу, а, минимум, в сентябре 1938-го. Во время Мюнхенского сговора, когда главы правительств Германии, Италии, Великобритании и Франции подписали соглашение, подразумевавшее отторжение от Чехословакии пограничной Судетской области с преобладающим немецким населением – и передачу ее гитлеровской Германии. В надежда, что та этим удовлетворится. Так что именно с этого циничного раздела Чехословакии де-факто началась Вторая мировая. А 1 сентября 1939-го, нападением на Польшу, Германия закрепила начало Второй мировой де-юре. Можно вспомнить и более ранние моменты, когда в 1937-м имперские амбиции Японии привели к длительной войне в Китае", – отмечает Андрей Золотарев.

Так, уверен политолог, происходит и в нашем случае. Россией был придуман виртуальный повод для нападения на Украину, а на нас обрушилась реальные бомбы, ракеты и снаряды.

"По сути, гибридная Третья мировая идет с 2014 года. Незаконная аннексия россиянами украинского Крыма, оккупация части Донбасса не получили достаточно жесткой реакции мирового сообщества. И Путин решил, что раз мир проглотил это, можно идти дальше. И он пошел. И останавливаться не собирается, – акцентирует Андрей Золотарев. – Не взирая ни на какие санкции. Остановить его можно только силой. Силой всего мира. Увы, условный коллективный Запад пока этого, похоже, не понимает".

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