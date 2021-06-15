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Требование о локализации производства ущемляет конкуренцию, но это не так - Красников

Поддерживая своего производителя, одновременно не ущемляется конкуренция, а наоборот возрастает, подстегивая развитие технологии, читает вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей

сегодня, 06:00
Автор:

Ольга Чародий

Многие говорят, что требование о локализации производства ущемляет конкуренцию, приводит к получению менее качественного товара потребителем вследствие ограничения конкуренции, но это лишь отчасти правда. Об этом завил вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Денис Красников "Комментарии-Украина".

Требование о локализации производства ущемляет конкуренцию, но это не так - Красников

Денис Красников (фото из открытых источников)

"Ограничение конкуренции и излишний протекционизм случается, если авторы реформы не знают или пренебрегают современными подходами в лучших практиках закупочной науки, а также не достаточно осведомлены о позитивных примерах промышленной кооперации. Хотел бы обратить внимание на практику, которая применяет Польшей в госзакупках. Поддерживая своего производителя, одновременно не ущемляется конкуренция, а наоборот возрастает, подстегивая развитие технологии. Условием входа на рынок является использование местных деталей, модулей и механизмов, которые не хуже или часто превышают по качеству до этого используемые в импортируемой технике. Так поляки улучшают качество продукта, создавая в то же время новые рабочие места внутри страны", считает Красников.

По его словам,  на рынке появляется хороший, широкий выбор техники с современными решениями, часто максимально адаптированные под требования последних технологических решений и под местные предпочтения клиентов.

"Так, например, Hyundai Rotem начнет поставки трамваев в Польшу через несколько месяцев. Будет поставлено 123 новых единиц подвижного состава. Около 60% компонентов обеспечивают заводы Польши и других стран ЕС. Речь идет, например, о силовых установках Medcom, водительских сиденьях, других решениях", — добавил он.

Как сообщали ранее Илон Маск озвучил идею текилы под брендом Tesla в День дурака, но продукт явно не был шуткой. Бутылка алкогольного напитка на основе агавы будет стоить покупателям 250 долларов за бутылку, а покупатели смогут приобрести не более двух бутылок на человека. Согласно веб-сайту компании, текила будет продаваться в бутылках в форме культового логотипа Tesla в виде молнии. 


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Источник: Comments.ua
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В Україні вже підтримували виробника "Богданів" та "Еталонів", тобто Порошенка та Свінарчука-Гладковського. З 2004 року тільки вони почали заповнювати маршрути. Зроблені з російських запчастин, небезпечні, екологічно шкідливі, незручні вони не змінювались/модифікувались взагалі за 20 років. Повністю не пристосовані/байдужі до потреб дітей у візках та інвалідів та літніх людей, майже як москалі у вишиванках з трипалими прапорами, до потреб суспільства. Скрегіт гальм неймовірний. Місцеві ЗМІ, які спершу писали про все це, раптом перестали виходити. А держава тільки і купувала ці фізично та морально застаріли авто для шкіл. Тільки їх замовляли для перевезення виборчих бюлетенів/протоколів, та інше. Крім того, саме за допомогою цих маршруток оберталась тіньова готівка та пальне.

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