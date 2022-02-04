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Травля в Нацгвардии: в МВД после трагедии в Днепре открыли "горячую линию" для сообщений

Обращаться предлагают как самим военнослужащим, так и родителям солдат-срочников

сегодня, 00:20
Автор:

Лиля Воробьева
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Министерство внутренних дел открыло специальную "горячую линию", куда военнослужащие Нацгвардии могут извещать о преследовании, травле и допущенных нарушениях их прав в момент прохождения службы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Травля в Нацгвардии: в МВД после трагедии в Днепре открыли "горячую линию" для сообщений

Жалобы могут подавать и родные военнослужащих (фото из открытых источников)

По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, ни один из случаев грубых внеуставных отношений не будет оставлен без правового реагирования и соответствующих наказаний.

Именно по этой причине силовое ведомство анонсирует специальную "горячую линию". Сюда могут звонить по телефону военные Нацгвардии, которые смогут сообщить о случаях нарушения их прав на момент прохождения службы. Также здесь выслушают обращения родителей военных и солдат-срочников. Когда они предоставят факты допущенных нарушений прав их сыновей.

По обнародованной ведомством информации, о допущенных фактах нарушений прав нацгвардейцев можно сообщать на специальную горячую линию МВД, набрав номер 15-36. Сюда можно звонить с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00 и в пятницу – с 09:00 до 16:45.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Днепропетровской области погиб 20-летний нацгвардиец . Стало известно об очередном трагическом инциденте в Днепре. Загадочной является смерть еще одного солдата Нацгвардии из Кривого Рога. 20-летний защитник, которого через несколько дней ждала ротация, выстрелил себе в голову очередью из автомата. В июле 2021 года 20-летний солдат Анатолий Зозуля лишил себя жизни. Незадолго до этого он уведомил отца о проблемах на армейской службе. Он проходил службу в части 3011. Через несколько дней у него должна была состояться ротация. Но родные не верят в версию о самоубийстве.


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Источник: https://t.me/mvs_ukraine/8617
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