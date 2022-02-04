Травля в Нацгвардии: в МВД после трагедии в Днепре открыли "горячую линию" для сообщений

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Лиля Воробьева
Министерство внутренних дел открыло специальную "горячую линию", куда военнослужащие Нацгвардии могут извещать о преследовании, травле и допущенных нарушениях их прав в момент прохождения службы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Жалобы могут подавать и родные военнослужащих (фото из открытых источников)
По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, ни один из случаев грубых внеуставных отношений не будет оставлен без правового реагирования и соответствующих наказаний.
Именно по этой причине силовое ведомство анонсирует специальную "горячую линию". Сюда могут звонить по телефону военные Нацгвардии, которые смогут сообщить о случаях нарушения их прав на момент прохождения службы. Также здесь выслушают обращения родителей военных и солдат-срочников. Когда они предоставят факты допущенных нарушений прав их сыновей.
По обнародованной ведомством информации, о допущенных фактах нарушений прав нацгвардейцев можно сообщать на специальную горячую линию МВД, набрав номер 15-36. Сюда можно звонить с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00 и в пятницу – с 09:00 до 16:45.
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