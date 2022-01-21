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"Тратят деньги без нужды": украинский поэт раскритиковал поздравления Зеленского на билбордах (ФОТО)

По мнению Андрея Любки, данные обращения не имеют общественной важности

сегодня, 22:20
Автор:

Денис Подставной
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Украинский поэт и переводчик Андрей Любка прокомментировал поздравления президента Зеленского от "Слуги Народа" на билбордах Закарпатья, отметив, что партия тратит деньги без надобности. Свое мнение он высказал на своей странице в социальной сети Facebook. 

"Тратят деньги без нужды": украинский поэт раскритиковал поздравления Зеленского на билбордах (ФОТО)

Андрей Любка. Фото: Facebook

Как пишет поэт, проехав 70 километров до горнолыжного подъемника, он увидел по меньшей мере 10 таких билбордов с поздравлениями президента от партии "Слуга Народа". 

В своем посте Любка задается вопросом, для чего они установлены, ведь по его мнению Зеленский там ездить не будет и соответственно не увидит поздравлений. 

"Зачем они? Партия поздравляет своего лидера? Но ведь он не будет ехать по этой дороге на Закарпатье, то есть не увидит. Увидеть должны мы, избиратели? А смысл? Обращаются не к нам, а к президенту", — пишет Любка. 

Также по мнению поэта, данные обращения не имеют общественной важности и на их месте можно было бы, например, рекламировать, какую-то интересную инициативу. 

”Тратят деньги без нужды”: украинский поэт раскритиковал поздравления Зеленского на билбордах (ФОТО) - фото 2

Фото: facebook.com/andriy.lyubka

”Тратят деньги без нужды”: украинский поэт раскритиковал поздравления Зеленского на билбордах (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что производитель популярных шоколадных батончиков попал в скандал из-за обертки. Дело в том, что в Индии на обертках сладостей были нанесены изображения индуистских богов. Вскоре в Сети начали критиковать такое решение компании и его представители сообщили о снятии с продаж шоколадок в данной упаковке. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Украине нашли место, которое может быть пригодным для строительства космодрома. Отмечается, что в нашей стране такое место найти сложно из-за того, что она густонаселена. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.facebook.com/100000751550855/posts/4685481471486858/?d=n
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