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Трасс и Зеленский провели первый телефонный разговор: о чем договорились

Также президент Украины и новоназначенный премьер Британии скоординировали дальнейшее давление на РФ

сегодня, 07:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лиз Трасс скоординировали дальнейшее давление на Российскую Федерацию. Как передает портал "Комментарии", об этом по итогам разговора у себя в Twitter сообщил глава украинского государства. 

Трасс и Зеленский провели первый телефонный разговор: о чем договорились

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Первым среди иностранных лидеров провел разговор с новоизбранным премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Пригласил ее в Украину. Выразил благодарность народу Великобритании за лидерскую оборонную и экономическую поддержку Украины. Важно, что Великобритания готова к ее дальнейшему усилению. Уделили внимание гарантиям безопасности", — заявил Зеленский.

Также, как сообщил глава государства, во время разговора речь шла об участии Британии в восстановлении Украины.

"Скоординировали дальнейшее давление на РФ. Цель – остановить агрессию и привлечь виновных к ответственности. Важно признать Россию государством-террористом. Будем продолжать активное взаимодействие во всех форматах", — подчеркнул Зеленский.

Стоит отметить, что президент США Джо Байден также впервые обсудил с новым премьер-министром Британии Лиз Трасс углубление сотрудничества в поддержке Украины.

В заявлении канцелярии премьер-министра говорится, что Байден и Трасс обсудили углубление сотрудничества по НАТО и соглашение о безопасности между США, Австралией и Великобританией, заключенное в прошлом году в противовес Китаю.

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Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1567234690624503808?s=20&t=KypjKKXalkvjMYymE4QFNw
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