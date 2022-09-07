Трасс и Зеленский провели первый телефонный разговор: о чем договорились

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лиз Трасс скоординировали дальнейшее давление на Российскую Федерацию. Как передает портал "Комментарии", об этом по итогам разговора у себя в Twitter сообщил глава украинского государства.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Также, как сообщил глава государства, во время разговора речь шла об участии Британии в восстановлении Украины.
Стоит отметить, что президент США Джо Байден также впервые обсудил с новым премьер-министром Британии Лиз Трасс углубление сотрудничества в поддержке Украины.
В заявлении канцелярии премьер-министра говорится, что Байден и Трасс обсудили углубление сотрудничества по НАТО и соглашение о безопасности между США, Австралией и Великобританией, заключенное в прошлом году в противовес Китаю.
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