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Транзит нефти в Словакию может продолжиться: Украина назвала свое условие

Киев ожидает, что Братислава активирует соответствующий механизм в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом

сегодня, 14:25
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Кравцев Сергей

Украина гарантирует транзит нефти компаниям, которые не подпадают под санкции, и готова решать вопрос транзита со Словакией в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом со ссылкой на заместителя министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Романа Андарака сообщает "Reuters".

Транзит нефти в Словакию может продолжиться: Украина назвала свое условие

Транзит российской нефти. Фото из открытых источников

Агентство напоминает, что в конце июня Украина ввела санкции против одной из крупнейших российских нефтяных компаний, запретив ей любую деятельность на территории Украины и перекрыв поступление ее нефти на НПЗ Словакии и Венгрии.

В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна прекратит поставки дизельного топлива в Украину, если Киев не возобновит поступление нефти из российского "Лукойла".

По словам Романа Андарака, Украина "готова к решению возможных проблемных вопросов", если Словакия активирует соответствующий механизм в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом. При этом замминистра подчеркнул, что пока что со стороны Словакии в этом направлении не сделано никаких шагов.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер Словакии Роберт Фицо провел телефонный разговор с премьером Украины Денисом Шмыгалем по поводу остановки транзита российской нефти через нефтепровод "Дружба". У себя в Facebook руководитель словацкого правительства написал, что поделился со Шмыгалем "техническим решением" по возобновлению транзита нефти российского "Лукойла" по украинской территории.

Также издание "Комментарии" сообщало – транзит нефти "Лукойла" через Украину: как отреагировал ЕС на ультиматумы Венгрии и Словакии.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-is-ready-resolve-oil-transit-issues-with-slovakia-deputy-minister-says-2024-07-30/
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 14:06

Тобто звичайний шантаж - угода в обмін на транзит. Тобто та ж сама тактика яка почала юдейсько-путинську кризу: Словакія розуміє тільки силу, а раніше було: Росія розуміє тільки силу.


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