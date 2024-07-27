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Словакия хочет возобновить транзит российской нефти: что Фицо заявил Шмыгалю

Фицо сообщил, что предложил Шмыгалю "технические решения" по транзиту российской нефти

сегодня, 09:02
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Кравцев Сергей

Премьер Словакии Роберт Фицо провел телефонный разговор с премьером Украины Денисом Шмыгалем по поводу остановки транзита российской нефти через нефтепровод "Дружба". Как информирует портал "Комментарии", у себя в Facebook 26 руководитель словацкого правительства написал, что поделился со Шмыгалем "техническим решением" по возобновлению транзита нефти российского "Лукойла" по украинской территории.

Словакия хочет возобновить транзит российской нефти: что Фицо заявил Шмыгалю

Шмыгаль и Фицо. Фото: из открытых источников

"Я предложил нашему украинскому партнеру техническое решение, в котором должны принять участие несколько стран, в том числе Словакия. Восстановление транзита части российской нефти чрезвычайно важно для нефтеперерабатывающего завода Slovnaft, поскольку альтернативные источники нефти являются более дорогими и могут быть даже технологически непригодными" , – заявил Фицо.

Премьер Словакии анонсировал в ближайшие часы и на днях состоятся интенсивные переговоры по этому вопросу.

Следует отметить, что ранее руководство Словакии заявило, что будет реагировать на действия Украины, остановившей транзит российской нефти в Венгрию и Словакию. По словам министра обороны Словакии, Украина такими действиями "многим рискует".

Президент Словакии Петер Пеллегрини подверг критике Украину за остановку транзита российской нефти через свою территорию. По его словам, если Украина не изменит свое решение, то Словакия предпримет ответные меры.

"Если эту ситуацию не исправить, Словакии придется как-то реагировать. Я считаю это очень и очень серьезным делом. Это очень неприятное вмешательство в наши хорошие отношения, поэтому Словакия, как суверенная страна, в конце концов должна будет принять определенные ответные меры", — сказал Пеллегрини.

Читайте на портале "Комментарии" — транзит нефти "Лукойла" через Украину: как отреагировал ЕС на ультиматумы Венгрии и Словакии.




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