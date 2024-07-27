Словакия хочет возобновить транзит российской нефти: что Фицо заявил Шмыгалю

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Кравцев Сергей
Премьер Словакии Роберт Фицо провел телефонный разговор с премьером Украины Денисом Шмыгалем по поводу остановки транзита российской нефти через нефтепровод "Дружба". Как информирует портал "Комментарии", у себя в Facebook 26 руководитель словацкого правительства написал, что поделился со Шмыгалем "техническим решением" по возобновлению транзита нефти российского "Лукойла" по украинской территории.
Шмыгаль и Фицо. Фото: из открытых источников
Премьер Словакии анонсировал в ближайшие часы и на днях состоятся интенсивные переговоры по этому вопросу.
Следует отметить, что ранее руководство Словакии заявило, что будет реагировать на действия Украины, остановившей транзит российской нефти в Венгрию и Словакию. По словам министра обороны Словакии, Украина такими действиями "многим рискует".
Президент Словакии Петер Пеллегрини подверг критике Украину за остановку транзита российской нефти через свою территорию. По его словам, если Украина не изменит свое решение, то Словакия предпримет ответные меры.
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