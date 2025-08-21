Трамп снова окрысится на Путина: Украине важно не упустить момент

Глава МИД России Лавров выдал речь, смысл которой в том, что российский правитель Путин не готов встречаться с украинским президентом Зеленским. Ничего нового и неожиданного в этом нет: поверить в согласие Путина на проведение такой встречи мог только очень наивный человек. Такое мнение высказал журналист и политический обозреватель Иван Яковина.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Прикол в том, что такой человек есть: это Дональд Трамп. После нескольких разговоров с Путиным он остался совершенно убежден, что тот готовится провести переговоры с Зеленским – буквально на днях. Трамп видит в этом разговоре единственный реалистичный шанс на завершение войны, а себя не устает хвалить за организацию этой встречи. В ней он видит свой крупный успех и очевидное достижение", – отметил журналист.

Он добавляет, теперь можно лишь догадываться, какую досаду и какое раздражение Дональд Трамп испытает, когда поймет, что Москва бортанула его с этой инициативой.

Иван Яковина считает, что такой поворот событий можно даже считать плюсом для Украины, так как Трамп снова окрысится на Путина. Но поскольку эта его злость, как обычно, быстро пройдет, Украине надо будет воспользоваться моментом и быстро выжать из него по максимуму: добиться дополнительных поставок оружия или каких-то санкций против российской нефти, что вполне реально.

