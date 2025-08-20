Борьба за Трампа только начинается: какую новую ловушку придумал Путин

На первый взгляд может показаться, что угрозы, возникшие во время встречи Трампа с Путиным на Аляске, якобы нейтрализованы. Но расслабляться рано. Трамп еще в определенной степени остается под влиянием путина. К тому же, российский диктатор предложил новую ловушку в дальнейшем переговорном процессе. Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко.

Трамп, Путин и Зеленский. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, в ответ на предложение Трампа о трехстороннем саммите (Трампа, Зеленского и Путина), кремлевский начальник предложил сначала провести двустороннюю встречу между президентами Украины и РФ.

"Думаю, мало кто ожидает, что такая встреча принесет положительный миротворческий результат, скорее наоборот. Я вообще трудно себе представляю, как они будут нормально общаться, тем более что-то договариваться без модерирования умелого посредника. А если еще эта встреча состоится в Будапеште, как говорят некоторые СМИ, то плохой результат будет просто запрограммирован", – считает эксперт.

По его мнению, Путин явно делает ставку на провоцирование нового кризиса в переговорном процессе, а Трамп снова все это наивно воспринимает как реальный путь к завершению войны. Правда, по всей вероятности, путин не будет спешить с этой встречей и будет выставлять предварительные условия, которые должен выполнить Зеленский, чтобы эта встреча состоялась.

"А, если президент Украины будет отказываться, то пути будут апеллировать к Трампу, что якобы Украина не хочет мира и срывает переговоры. Так что борьба за Трамп и последующую логику переговорного процесса продолжается. Вернее, все только начинается", – констатировал политолог.

Читайте на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский в Вашингтоне провел переговоры с Дональдом Трампом и лидерами Европы. По словам Владимира Зеленского, ключевой темой обсуждения на встрече с президентом США в Вашингтоне были гарантии безопасности для Украины. В частности, речь шла о совместной работе США и Европы. Уже известно, что вскоре может пройти встреча Трампа, Зеленского и Путина. Удалось ли Украине избежать худшего для себя сценария, ведь были опасения, что США будут давить на Киев по территориальным вопросам? Для чего вообще нужна была эта встреча ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.



