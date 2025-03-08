Трамп принял новое решение, Европа теперь одна: о чем США уже уведомили своих союзников

США уведомили своих союзников о намерении прекратить участие в планировании будущих военных учений в Европе. В частности, это решение повлияет на несколько учений в Швеции. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Expressen.

Американские военные. Фото из открытых источников

"Информации немного, но объявление касается учений, где Соединенные Штаты являются важной частью головоломки для общей деятельности учений в Европе и, соответственно, для защиты европейского континента", — пишет издание.

По данным источников Expressen, американское замораживание планирования не распространяется на учения, которые было решено провести в 2025 году.

"Речь идет об учениях, которые сейчас "на чертежной доске", то есть немного дальше", — говорит один из источников издания.

Если это намерение США останется в силе, это будет означать, как констатируют журналисты, что Швеция и другие страны НАТО будут вынуждены планировать учения без участия США или только с небольшими американскими подразделениями.

Как добавляется, американская сторона хочет сократить военные расходы в Европе и разместить их в других местах. Президент США Дональд Трамп заявил, что он хочет отдать приоритет Индийско-Тихоокеанскому региону, а это означает, что в первую очередь нацелен на Китай.

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