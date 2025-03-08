Трамп принял новое решение, Европа теперь одна: о чем США уже уведомили своих союзников

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Кравцев Сергей
США уведомили своих союзников о намерении прекратить участие в планировании будущих военных учений в Европе. В частности, это решение повлияет на несколько учений в Швеции. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Expressen.
Американские военные. Фото из открытых источников
По данным источников Expressen, американское замораживание планирования не распространяется на учения, которые было решено провести в 2025 году.
Если это намерение США останется в силе, это будет означать, как констатируют журналисты, что Швеция и другие страны НАТО будут вынуждены планировать учения без участия США или только с небольшими американскими подразделениями.
Как добавляется, американская сторона хочет сократить военные расходы в Европе и разместить их в других местах. Президент США Дональд Трамп заявил, что он хочет отдать приоритет Индийско-Тихоокеанскому региону, а это означает, что в первую очередь нацелен на Китай.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода 35 000 американских военных из Германии и их передислокации в Восточную Европу, в частности в Венгрию. Это может ухудшить отношения США с Европой. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Telegraph.
Также издание "Комментарии" сообщало – у ВСУ существенно выросли потери: на Западе объяснили, при чем здесь США.
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