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Трамп похвалил ближайшего союзника РФ в войне против Украины

Дональд Трамп назвал КНДР "великой ядерной нацией"

сегодня, 10:20
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Кравцев Сергей

Вашингтон поддерживают связь с Пхеньяном. Президент США Дональд Трамп в очередной раз дал понять, что он не против возобновить прямые переговоры с диктатором КНДР Ким Чен Ыном. 

Трамп похвалил ближайшего союзника РФ в войне против Украины

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп заявил, что между его администрацией и Северной Кореей существовала связь. Он назвал КНДР "великой ядерной нацией", а ее лидера Ким Чен Ына "умным парнем".

На вопрос, планирует ли он возобновить контакты с Пхеньяном или лично обратиться к Ким Чен Ыну, Трамп ответил, что "когда-то что-то сделает".

"У нас отличные отношения. Он умный парень", — заявил Дональд Трамп, рассуждая о Ким Чен Ыне.

Он также отметил, что поддержание связи с Кимом имеет важное значение, однако не конкретизировал, что именно он имеет ввиду.

Стоит отметить, что во время своего первого президентского срок в 2018 году Трамп стал первым президентом США, который провел прямые переговоры с Кимом в Сингапуре.

После в 2019 году состоялись еще две встречи, однако они не дали конкретных результатов — стороны не смогли договориться об отказе КНДР от ядерного оружия в обмен на ослабление санкций.

Ситуация зашла в тупик после начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда Северная Корея начала активно сотрудничать с Москвой в военной сфере.

По словам бывших чиновников администрации Байдена не достигли ощутимого прогресса в сдерживании ракетных и ядерных амбиций Северной Кореи, хотя и призывали к диалогу между странами без предварительных условий.

Есть предположение, что во время своего второго президентского срока Трамп может попытаться восстановить диалог с Ким Чен Ыном, но на этот раз не будет требовать полного демонтажа ядерного арсенала КНДР.

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