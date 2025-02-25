В Курской области России продолжаются интенсивные встречные бои, где Силы обороны Украины ведут активную оборону и эффективно контратакуют. Наиболее ожесточенные стычки происходят вблизи села Малая Локня, сообщил в эфире Freedom военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев.

Войска КНДР

По его информации, российские войска на этом направлении несут значительные потери. В частности, в 83-й уссурийской бригаде ВС РФ один из батальонов потерял до 400 военных из 480 человек, о чем свидетельствуют данные российской стороны.

При этом, как подчеркнул эксперт, именно эта бригада считается одной из самых элитных в русской армии.

Также Снегирев добавил, что в Курской области украинские военные активно применяют FPV-дроны, а также испытывают новейшие модели на оптоволокне, что значительно повышает эффективность ударов.

Кроме того, сообщил эксперт, поступает информация о совместных учениях российских и северокорейских военных.

“Речь идет о том, что во время неудачного штурма украинских позиций 155-й бригадой ВС РФ северокорейские военные отказались эвакуировать раненых российских бойцов, что вызвало ответную реакцию в российских военных пабликах. Но, несмотря на колоссальные потери, этой 155-й бригаде было присвоено звание "гвардейская", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что вырисовывается план кремлевского диктатора Владимира Путина по переговорам с Дональдом Трампом и проведению мирных переговоров, отмечает политолог Алексей Паныч. По его словам, пока он манит Трампа "морковкой" переговоров, поддержка Украины со стороны США уже заметно снизилась. Медийно — очень; но и военная и финансовая поддержка ограничивается тем, что было решено еще при Байдене. Для России это уже тактический успех.



