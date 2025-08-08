Трамп ответил, остается ли в силе ультиматум в отношении Путина

Президент США Дональд Трамп весьма уклончиво ответил на вопрос, остается ли в силе ультиматум в отношении России и ее диктатора Владимира Путина, согласно которого был установлен крайний срок (8 августа), до которого Путин должен согласиться на прекращение огня.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Это будет зависеть от Владимира Путина. Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него. Я очень разочарован", – высказался Дональд Трамп.

Журналисты в Белом доме также спросили у Дональда Трампа, действительно ли он поставил условие, при котором его встреча с Владимиром Путиным состоится только в случае, если перед этим российский президент встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Путин не должен будет встречаться с Зеленским перед тем, как он встретится со мной", — отметил президент США.

Также Дональд Трамп заявил, что возможные новые санкции против России зависят от решений её руководства. Трамп не исключил, что ограничения могут быть объявлены уже в пятницу.

Читайте также на портале "Комментарии" — уже на следующей неделе может пройти встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Подготовка к переговорам продолжается. Но место встречи уже определено. Путин намекнул, что это может быть ОАЭ. Ранее газета The New York Times написала, что Дональд Трамп намерен лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, а после этого провести трехстороннюю встречу с руководителем Украины Владимиром Зеленским. Какова вероятность того, что такая встреча состоится? Могу ли быть на встрече прорывные решения по войне в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов

Также издание "Комментарии" сообщало – в Белом доме раскрыли детали формата встречи с Путиным: какой вариант продвигают.



