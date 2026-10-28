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Трамп намекнул на встречу с Путиным и Зеленским: неужели мир ближе, чем кажется

Президент США заявил о заметном прогрессе в контактах с Москвой по Украине и допустил скорую встречу с лидерами обеих стран

28 октября 2026, 07:40
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Кравцев Сергей

Дональд Трамп допустил, что в ближайшее время может состояться встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом президент США заявил журналистам утром 28 октября, говоря о перспективах урегулирования войны.

Трамп намекнул на встречу с Путиным и Зеленским: неужели мир ближе, чем кажется

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам главы Белого дома, в отношениях Вашингтона и Москвы на украинском направлении наметился существенный прогресс. Трамп выразил уверенность, что дипломатические усилия могут привести к дальнейшим результатам, однако не стал подробно объяснять, какие именно договорённости уже достигнуты.

"Думаю, у нас есть значительный прогресс в отношениях с Россией – в контексте России и Украины. Вскоре состоится встреча", — заявил американский президент во время общения с журналистами.

Когда представители СМИ попросили уточнить, о какой встрече идёт речь, Трамп прямо упомянул российского и украинского президентов. По его словам, переговоры с Путиным и Зеленским могут стать следующим шагом на пути к продвижению мирного процесса.

При этом американский лидер не сообщил, где и когда планируется провести такую встречу, а также не уточнил, согласовали ли стороны её формат и повестку. Не прозвучало и подробностей о возможных условиях прекращения войны.

Заявление Трампа прозвучало на фоне продолжающихся дипломатических усилий вокруг российского вторжения в Украину. Для Киева принципиальное значение имеют не только сам факт переговоров, но и конкретные гарантии безопасности, условия прекращения огня и предотвращение повторной агрессии.

Пока слова президента США свидетельствуют о его оптимизме, но сами по себе не подтверждают, что встреча уже согласована. Главная интрига заключается в том, удастся ли Вашингтону превратить заявленный прогресс в конкретные решения.

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