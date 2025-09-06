logo

Трамп намекнул, что разочарован действиями Моди: премьер Индии тут же отреагировал
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп намекнул, что разочарован действиями Моди: премьер Индии тут же отреагировал

Два лидера похвастались хорошими отношениями, назвав друг друга друзьями

6 сентября 2025, 13:22 comments1817
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На фоне напряженных отношений между США и Индией после решения Вашингтона ввести 50% таможенную пошлину на Нью-Дели лидеры стран Дональд Трамп и Нарендра Моди обменялись взаимными заявлениями. В частности, высказались о дружеских отношениях. Для высказывания своих позиций политики решили воспользоваться соцсетями.

Трамп намекнул, что разочарован действиями Моди: премьер Индии тут же отреагировал

Трамп и Моди. Фото: из открытых источников

Первым было заявление главы Белого дома в его соцсети Truth Social. Он назвал индийско-американские отношения "очень особенными" и подчеркнул, что они с Моде "всегда будут друзьями". Впрочем, к своему сладкому сообщению он добавил немного негатива.

"Он – отличный премьер-министр. Мы всегда будем друзьями, но мне просто не нравится то, что он делает сейчас. Но Индия и Соединенные Штаты имеют очень особые отношения. Не о чем беспокоиться. Просто иногда случаются такие моменты", — написал Трамп.

Моди оперативно отреагировал, написав в сети Х о том, что "полностью разделяет чувства" Дональда Трампа.

"Глубоко ценю и полностью разделяю чувства и положительную оценку наших отношений со стороны президента Трампа. Индия и США имеют очень позитивное и перспективное всеобъемлющее и глобальное стратегическое партнерство", — подчеркнул индийский премьер-министр.

Напомним, Индия официально озвучила ответ на ультиматум Трампа. Страна продолжит закупки российской нефти несмотря на 50% тарифы США для индийских компаний. Это выгодно. Об этом заявила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман, сообщает "Bloomberg".

"Откуда мы покупаем нефть, особенно такой крупный товар, за который мы платим больше всего в импорте, мы должны решать исходя из того, что нам выгоднее всего. Мы, безусловно, будем покупать", — сказала Ситхараман.

Читайте также на портале "Комментарии" — Индия и Россия все больше ориентируются на Китай, формируя более тесные отношения и общие перспективы сотрудничества. Об этом говорится в заявлении президента США Дональда Трампа.




