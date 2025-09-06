Трамп намекнул, что разочарован действиями Моди: премьер Индии тут же отреагировал

Рубрики
На фоне напряженных отношений между США и Индией после решения Вашингтона ввести 50% таможенную пошлину на Нью-Дели лидеры стран Дональд Трамп и Нарендра Моди обменялись взаимными заявлениями. В частности, высказались о дружеских отношениях. Для высказывания своих позиций политики решили воспользоваться соцсетями.
Трамп и Моди. Фото: из открытых источников
Первым было заявление главы Белого дома в его соцсети Truth Social. Он назвал индийско-американские отношения "очень особенными" и подчеркнул, что они с Моде "всегда будут друзьями". Впрочем, к своему сладкому сообщению он добавил немного негатива.
Моди оперативно отреагировал, написав в сети Х о том, что "полностью разделяет чувства" Дональда Трампа.
Напомним, Индия официально озвучила ответ на ультиматум Трампа. Страна продолжит закупки российской нефти несмотря на 50% тарифы США для индийских компаний. Это выгодно. Об этом заявила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман, сообщает "Bloomberg".
