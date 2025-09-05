Индия официально озвучила ответ на ультиматум Трампа

Индия продолжит закупки российской нефти несмотря на 50% тарифы США для индийских компаний. Это выгодно. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман, сообщает "Bloomberg".

Индия. Фото: из открытых источников

"Откуда мы покупаем нефть, особенно такой крупный товар, за который мы платим больше всего в импорте, мы должны решать исходя из того, что нам выгоднее всего. Мы, безусловно, будем покупать", — сказала Ситхараман.

Таким образом Нью-Дели намерен игнорировать требования президента США Дональда Трампа прекратить такие поставки.

Заявления министра прозвучали на фоне сохранения Индией закупок российской нефти. Власти страны подчеркивают, что будут продолжать покупать сырье, пока это остается финансово выгодным.

СМИ отмечает, Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морем. Благодаря скидкам на российскую нефть, которую избегает Запад, Индия смогла снизить расходы на импорт за счет финансирования войны против Украины.

Такой шаг вызвал раздражение у администрации Трампа. США подняли тарифы для Индии до 50%, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Журналисты обратили внимание, что Россия пошла на беспрецедентный шаг и еще больше снизила цену Urals для Индии на фоне давления США. Российская нефть Urals продолжает дешеветь для индийских покупателей, в то время как Нью-Дели сталкивается с устойчивым давлением со стороны США сократить торговлю с Москвой. Администрация Дональда Трампа заявляет, что доходы от экспорта помогают финансировать войну против Украины.



