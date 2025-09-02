Индия выбрала РФ, а не США: чем Путину удалось подкупить Моди

Несмотря на повышение пошлин со стороны США Индия остается крупнейшим импортером российской нефти. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Путин и Моди. Фото: из открытых источников

Журналисты обратили внимание, что Россия пошла на беспрецедентный шаг и еще больше снизила цену Urals для Индии на фоне давления США. Российская нефть Urals продолжает дешеветь для индийских покупателей, в то время как Нью-Дели сталкивается с устойчивым давлением со стороны США сократить торговлю с Москвой. Администрация Дональда Трампа заявляет, что доходы от экспорта помогают финансировать войну против Украины.

По данным собеседников СМИ, получивших предложения на российскую нефть, цена Urals снизилась до скидки в 3-4 доллара за баррель к Brent на условиях поставки. Речь идет о партиях, которые будут загружаться в конце сентября и октябре.

Еще на прошлой неделе дисконт составлял около 2,5 доллара за баррель, а в июле он был всего 1 доллар. Для сравнения, американская нефть, закупленная рядом индийских НПЗ, недавно стоила с премией примерно в 3 доллара к Brent.

Несмотря на жесткие тарифы, введенные Дональдом Трампом против торговли с Россией, индийские переработчики продолжают закупки Urals. Постоянная критика и экономические меры со стороны Вашингтона подтолкнули премьер-министра Нарендру Моди к заявлениям о важности отношений с Москвой.

Индия стала крупнейшим импортером морских поставок российской нефти после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году. Urals остается флагманской маркой российской нефти, поставляемой из западных портов страны.

