Индия нашла благородное оправдание за импорт российской нефти

Индийский импорт российского "черного золота" помог уберечь мировую экономику от скачка цен. Такое заявление сделал министр нефти Хардип Пури.

Российская нефть. Фото: из открытых источников

"Соблюдение Индией всех международных норм предотвратило катастрофический шок в 200 долларов за баррель. Некоторые критики утверждают, что Индия стала "прачечной" для российской нефти. Это далеко неправда", — отметил Пури.

По его словам, Индия не нарушила правил и действует в рамках механизма ценового потолка, введенного странами "Большой семерки" для ограничения доходов Москвы, но в то же время для сохранения поставок нефти.

"Индия стабилизировала рынки и предотвратила рост мировых цен", — отметил Пури.

При этом ранее в СМИ отмечалось, что Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, транспортируемой по морю. Нью-Дели воспользовался скидками на нефть, поскольку Москва искала новых покупателей после того, как европейские страны и США отказались от покупок и ввели санкции против РФ за вторжение в Украину в феврале 2022 года.

По словам министра нефти Индии, каждая транзакция с индийской нефтью осуществляется с использованием "легального судоходства и страхования, трейдеров, которые соответствуют требованиям, и проверенных каналов".

"Правда в том, что нет замены второму крупнейшему в мире производителю, который поставляет почти 10% мировой нефти", — добавил он.

