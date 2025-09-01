logo

BTC/USD

109227

ETH/USD

4347.72

USD/UAH

41.37

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Индия нашла благородное оправдание за импорт российской нефти
commentss НОВОСТИ Все новости

Индия нашла благородное оправдание за импорт российской нефти

В Индии заявляют, что, если не ее закупки российской нефти, скачка цен на топливо избежать не удалось бы

1 сентября 2025, 15:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Индийский импорт российского "черного золота" помог уберечь мировую экономику от скачка цен. Такое заявление сделал министр нефти Хардип Пури.

Индия нашла благородное оправдание за импорт российской нефти

Российская нефть. Фото: из открытых источников

"Соблюдение Индией всех международных норм предотвратило катастрофический шок в 200 долларов за баррель. Некоторые критики утверждают, что Индия стала "прачечной" для российской нефти. Это далеко неправда", — отметил Пури.

По его словам, Индия не нарушила правил и действует в рамках механизма ценового потолка, введенного странами "Большой семерки" для ограничения доходов Москвы, но в то же время для сохранения поставок нефти.

"Индия стабилизировала рынки и предотвратила рост мировых цен", — отметил Пури.

При этом ранее в СМИ отмечалось, что Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, транспортируемой по морю. Нью-Дели воспользовался скидками на нефть, поскольку Москва искала новых покупателей после того, как европейские страны и США отказались от покупок и ввели санкции против РФ за вторжение в Украину в феврале 2022 года.

По словам министра нефти Индии, каждая транзакция с индийской нефтью осуществляется с использованием "легального судоходства и страхования, трейдеров, которые соответствуют требованиям, и проверенных каналов".

"Правда в том, что нет замены второму крупнейшему в мире производителю, который поставляет почти 10% мировой нефти", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Индии Нарендра Моди сознательно позировал перед многочисленными камерами, дружественно обнимаясь с российским диктатором Владимиром Путиным. Более того, спустя какое-то время Моди обнародовал фотографию, на которой он вместе с хозяином Кремля едет в автомобиле на двустороннюю встречу во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости