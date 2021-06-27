Торговля более дешевым украинским газом позволила бы иметь доступ к отечественному ресурсу – эксперт

Торговля на бирже более дешевым газом, который Укргазодбыча
добывает в Украине, позволила бы иметь доступ к отечественному ресурсу ряду
компаний. Об этом заявил гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика",
председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка
природного газа Леонид Униговский изданию "Комментарии-Украина".
Леонид Униговский (фото из открытых источников)
"Это были бы не обязательно облгазсбыты, как сейчас. Могли
зайти другие игроки, готовые работать на рынке поставок газа населению. Но к
нам не прислушались. В итоге сейчас цены взлетели, начались протесты. А
правительство, судя по проектам документов, которые появились в открытой
прессе, обсуждает постановление о регулировании цен, о введении так называемой
граничной цены в 6.99 грн за 1 м.куб. Временном – но именно регулировании. То
есть, речь идет, фактически, о замораживании рынка. Что — не только в
среднесрочном плане ничего не изменит, но и, естественно, вызовет негативную
реакцию у наших западных партнеров. Ведь Украина обязалась открыть рынок газа.
И под это обязательство нам выделялись транши тем же МВФ. По формуле "цена
в хабе TTF минус транспортные затраты". Это получается около 5,4 грн за
куб газа. Такой подход на порядок лучше регулирования, которое сейчас
обсуждают", — считает Униговский.
По его словам, рынок не должен открываться без спецпрограммы,
в которой четко определялись бы: правила доступа к отечественным ресурсам газодобычи,
упрощенные правила смены поставщиков, контроль за возможными злоупотреблениями,
порядок информирования покупателей о предлагаемых поставщиками ценах на
природный газ и т.д.
"А у нас с 1 августа произошло хаотичное открытие рынка, что
привело к кризису. Есть газовые программы, по которым открывался рынок в
Англии, Германии. Открывается сейчас в Румынии, Греции, Польше. Есть правила,
которые надо устанавливать. Первое — нужно обеспечить доступ к отечественному
ресурсу через конкурентные торговые площадки. Это та самая продажа Укгаздобычей
на бирже 6-7 млрд кубов своего газа по определенным правилам", — добавил
эксперт.
Как мы сообщали ранее, газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", обслуживающая около миллиона бытовых потребителей, приняла решение повысить месячную стоимость газа в июле до 13,13 грн за куб.м, при этом годовой фиксированный тариф на голубое топливо все еще равен 7,96 грн за куб. м.
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