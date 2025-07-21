Торговая война ЕС и США: кто все-таки сдался

ЕС и США спешат заключить торговое соглашение до 1 августа на фоне угрозы тарифов от президента Дональда Трампа. Об этом сообщает информагентство "Bloomberg".

США и ЕС. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, это происходит на фоне угроз Трампа ввести 30% тарифы на большинство европейского экспорта.

В публикации говорится, что Брюссель готов принять даже несбалансированную сделку, выгодную для США, если это поможет выйти из тупика переговоров.

Читайте также на портале "Комментарии" — Верховная Рада утвердила обновленный состав Кабмина под руководством премьер-министра Юлии Свириденко. По результатам голосования ряд министерств получил новых руководителей. О чем говорит новый состав правительства? Что теперь изменится в управлении страной? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Однако, как сообщают источники издания, пока что прорыва нет, несмотря на предварительные переговоры в Вашингтоне на прошлой неделе.

В то же время ЕС готовит план контрмер на случай отсутствия соглашения. На этой неделе посланцы блока обсудят ответы на возможные тарифы от США, позиция которых обострилась перед крайней датой.

Министр финансов Франции Эрик Ломбард признал, что переговоры сложны, и заявил о готовности ЕС принять сбалансированные меры для защиты своих интересов.

США настаивают на широких тарифах более 10% на европейские товары с ограниченным количеством исключений, среди которых авиация, некоторые медикаменты и производственное оборудование.

В свою очередь министр торговли США Говард Латник выразил уверенность в достижении соглашения, отметив, что открытие рынков лучше высоких тарифов.

Ранее Трамп уже ввел 25% пошлину на автомобили, 50% — на медь и в целом тарифы покрывают около 70% европейского экспорта в США на сумму 380 млрд евро.



