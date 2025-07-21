logo

BTC/USD

118286

ETH/USD

3816.22

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Торговая война ЕС и США: кто все-таки сдался
commentss НОВОСТИ Все новости

Торговая война ЕС и США: кто все-таки сдался

Bloomberg пишет о том, что ЕС готов пойти на невыгодное соглашение с США, чтобы избежать повышения пошлин

21 июля 2025, 15:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

ЕС и США спешат заключить торговое соглашение до 1 августа на фоне угрозы тарифов от президента Дональда Трампа. Об этом сообщает информагентство "Bloomberg".

Торговая война ЕС и США: кто все-таки сдался

США и ЕС. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, это происходит на фоне угроз Трампа ввести 30% тарифы на большинство европейского экспорта.

В публикации говорится, что Брюссель готов принять даже несбалансированную сделку, выгодную для США, если это поможет выйти из тупика переговоров.

Читайте также на портале "Комментарии" — Верховная Рада утвердила обновленный состав Кабмина под руководством премьер-министра Юлии Свириденко. По результатам голосования ряд министерств получил новых руководителей. О чем говорит новый состав правительства? Что теперь изменится в управлении страной? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Однако, как сообщают источники издания, пока что прорыва нет, несмотря на предварительные переговоры в Вашингтоне на прошлой неделе.

В то же время ЕС готовит план контрмер на случай отсутствия соглашения. На этой неделе посланцы блока обсудят ответы на возможные тарифы от США, позиция которых обострилась перед крайней датой.

Министр финансов Франции Эрик Ломбард признал, что переговоры сложны, и заявил о готовности ЕС принять сбалансированные меры для защиты своих интересов.

США настаивают на широких тарифах более 10% на европейские товары с ограниченным количеством исключений, среди которых авиация, некоторые медикаменты и производственное оборудование.

В свою очередь министр торговли США Говард Латник выразил уверенность в достижении соглашения, отметив, что открытие рынков лучше высоких тарифов.

Ранее Трамп уже ввел 25% пошлину на автомобили, 50% — на медь и в целом тарифы покрывают около 70% европейского экспорта в США на сумму 380 млрд евро.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-21/eu-is-racing-to-secure-us-trade-deal-and-preparing-for-the-worst?srnd=homepage-europe
Теги:

Новости

Все новости