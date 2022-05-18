Тарас Тополя поздравил украинских воинов (ФОТО)

18 мая в Украине отмечается День резервиста. Лидер украинской группы "Антитела" Тарас Тополя поздравил украинских воинов с профессиональным праздником. Музыкант опубликовал фото на поздравления в социальной сети.

Тополя поздравил украинских резервистов (фото из открытых источников)

Певец поздравил украинских защитников вместе со своими собратьями из 130 батальона ТРО.

"Сегодня День резервиста! Поздравляем всех побратимов и посестер, откликнувшихся на призыв Украины и вставших на ее защиту в беду . Поздравляем всех, кто добровольно пополнил ряды резерва Вооруженных сил еще до начала этой несправедливой ужасной войны, понимая, что беда приближается. Ловите улыбки, объятия и уверенность в победе от меня, Сергея Вусика и Дмитрия Жолудя - стрелков-санитаров 130 батальона ТРО. Все будет Украина! Честь",- написал музыкант.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что лидер группы "Антитела" рассказал о воспитании детей. Украинский артист и лидер группы "Антитела", совсем недавно ставший многодетным отцом, поделился о том, как воспитывает детей. В семье артистов появился третий ребенок – дочь по имени Мария. Тополь рассказал о том, что легко находит общий язык с сыновьями, а с появлением девочки готов взять на себя еще больше обязанностей. Для того чтобы воспитывать детей, необязательно читать профильную литературу. Достаточно прислушаться к своей интуиции и поступать так, как считаешь нужным. С определенного возраста дети начинают показывать характер, отстаивать свою точку зрения. Поэтому нужно уметь договориться с детьми, ведь они личности. Также певец говорит, что они с супругой могут поставить детей в угол. Но перед тем, как выйти из угла, нужно обязательно поговорить о случившемся.













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