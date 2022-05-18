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Тарас Тополя поздравил украинских воинов (ФОТО)

Тарас Тополя поздравил украинских защитников вместе со своими собратьями из 130 батальона ТРО

сегодня, 21:43
Автор:

Лиля Воробьева
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18 мая в Украине отмечается День резервиста. Лидер украинской группы "Антитела" Тарас Тополя поздравил украинских воинов с профессиональным праздником. Музыкант опубликовал фото на поздравления в социальной сети.

Тарас Тополя поздравил украинских воинов (ФОТО)

Тополя поздравил украинских резервистов (фото из открытых источников)

Певец поздравил украинских защитников вместе со своими собратьями из 130 батальона ТРО.

"Сегодня День резервиста! Поздравляем всех побратимов и посестер, откликнувшихся на призыв Украины и вставших на ее защиту в беду . Поздравляем всех, кто добровольно пополнил ряды резерва Вооруженных сил еще до начала этой несправедливой ужасной войны, понимая, что беда приближается. Ловите улыбки, объятия и уверенность в победе от меня, Сергея Вусика и Дмитрия Жолудя - стрелков-санитаров 130 батальона ТРО. Все будет Украина! Честь",- написал музыкант.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что лидер группы "Антитела" рассказал о воспитании детей. Украинский артист и лидер группы "Антитела", совсем недавно ставший многодетным отцом, поделился о том, как воспитывает детей. В семье артистов появился третий ребенок – дочь по имени Мария. Тополь рассказал о том, что легко находит общий язык с сыновьями, а с появлением девочки готов взять на себя еще больше обязанностей. Для того чтобы воспитывать детей, необязательно читать профильную литературу. Достаточно прислушаться к своей интуиции и поступать так, как считаешь нужным. С определенного возраста дети начинают показывать характер, отстаивать свою точку зрения. Поэтому нужно уметь договориться с детьми, ведь они личности. Также певец говорит, что они с супругой могут поставить детей в угол. Но перед тем, как выйти из угла, нужно обязательно поговорить о случившемся.






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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=5184285858317779&set=a.353762791370134
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