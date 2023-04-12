Топливо за кофе: как топ-менеджер "Укрнафты" развивает собственный кофейный бизнес

Сергей Корецкий, руководитель государственной "Укрнафты", продает частным и государственным компаниям топливо государственной "Укрнафты" со скидками, зато те же компании покупают у его фирмы кофе. Такое заявление сделал юрист и политический обозреватель Михаил Шнайдер, сообщают "Українські новини".

Сергей Корецкий (фото из открытых источников)

"Это новый руководитель "Укрнафты" Сергей Корецкий. Деятель с миллионной зарплатой. Ну а самое смешное заключается в том... что самой заработной платы ему оказалось мало. И он наладил хитроумную схему не совсем законного бартера — топливо за кофе", — говорится в публикации СМИ.

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СМИ сообщает, что семья Корецких владеет компанией ООО "Санеко Трейд" (известная через бренд "Идеалист кофе") – производителем кофе. Она торгует своей продукцией с частными и государственными компаниями, на чем зарабатывает миллионы гривен. Выручка компании в 2023 году (как раз с момента назначения Корецкого в "Укрнафту") стала расти – за три месяца этого года они получили больше, чем за весь 2021 год – 18 млн гривен. Таким образом, рост доходов компании может составить 400 процентов.

"Сообщается, что Корецкий продает частным и государственным компаниям топливо государственной "Укрнафты" со скидками, а затем те же компании покупают у фирмы Корецкого кофе. Например, с декабря 2022 года, по имеющейся информации, "Укрзализныця" уже купила у него кофе на свыше 3 миллиона гривен . А еще топливо со скидками, как сообщается, получают сети-конкуренты "Укрнафты" — WOG, SOCAR и др. И, какая неожиданность, они тоже покупают кофе у Корецкого. Такими фантастическими темпами, только за один квартал, его кофейная компания получит свое годовое обращение", – сообщает издание.

Также в списке контрактов компании Корецких есть контракт на 12 млн 837 тысяч гривен с ООО "Глуско Ритейл" – сетью АЗС, связываемой с Виктором Медведчуком, что может быть причиной сокрытия этого бизнеса со стороны госчиновника.

Кофе "Идеалист" производится ООО "Санеко Трейд". Бенефициаром компании является супруга чиновника Сергея Корецкого Ирина. В то же время в реестре судебных решений есть дела по которым с ООО "Санеко Гурме" (компания из группы "Идеалист-кофе") ГП "Международный аэропорт "Борисполь" пытается взыскать долг в 1 852 175,93 гривен.

Как отмечалось ранее, на должности в "Укрнафте" Сергей Корецкий получал зарплату в 3,5 млн гривен в месяц.