ТОП самых несчастных наций мира: на каком месте украинцы

Согласно результатам социологического исследования фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии, украинцы располагаются на 38 месте в индексе счастья среди 44 стран. При этом наиболее удовлетворенными жизнью себя считают жители Колумбии. Об этом пишет DW.

Флаг Украины - фото: Днепропетровская ОГА

Социологи отмечают, что несмотря на то, что большинство населения Украины удовлетворено жизнью (51%), украинцы входят в топ самых несчастных наций во всем мире.

В ТОП-5 наций, которые меньше всего удовлетворены жизнью вошли жители таких стран: Гана, Афганистан, Гонконг, Ирак и Россия.

Самыми счастливыми себя назвали: колумбийцы, казахстанцы, албанцы, эквадорцы и малазийцы.





Кроме того, социологи выяснили, что украинцы в основном с пессимизмом настроены по отношению к будущему. 38% жителей нашего государства высказали мнение, что наступивший год будет хуже, чем 2021. 25% настроены оптимистично, а еще 25% считают, что изменений ожидать не стоит.

Отмечается, что исследование было проведено с октября по декабрь прошлого года при помощи различных методов: телефонных интервью, face-to-face и онлайн-опросов. Участниками оказались более 41 тысячи человек из 44 стран мира.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, сколько украинцев уверены, что действующий государственный глава Владимир Зеленский не сможет эффективно сработать в роли Верховного Главнокомандующего, если Россия вторгнется на территорию Украины.

Также обнародовано исследование, которое показало, сколько украинцев поддерживает прямые переговоры нашего государства с Российской Федерацией.

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