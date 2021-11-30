Топ-менеджеры компании Apple посетят Украину: какова цель их визита

В Украину в последний день ноября приедет вице-президент и CIO компании Apple Марк Леннон с официальным визитом. В Минцифрах уточнили, что должность Леннона называется "глава департамента по вопросам взаимодействия с государственными органами в мире". Также там добавили, что в наше государство прибудет Сернур Татари, занимающий должность главы департамента стратегического развития и отношений с государственными органами европейских стран. Об этом пишет AIN.ЮА.

Компания Apple, фото из открытых источников

Во время визита Марк Леннон встретится с представителями украинских властей. Ранее он уже обсуждал с работниками Министерства по делам ветеранов Украины вопросы цифровизации и как улучшить доступ ветеранов к электронным сетям, государственным услугам, медицинским электронным документам.

Марк Леннон уже обговаривал с украинцами и министром Михаилом Федоровым, каким образом можно настроить сотрудничество между Apple и Украиной в сфере цифровизации услуг для военных, участников боевых действий. Поэтому, скорее всего, во время визита Леннон обсудит с украинцами какие технологии можно разрабатывать для переписи населения, как работает Apple Music в Украине, ведь летом 2021 года в Украине было открыто официальное представительство компании Apple.

Поэтому, по данным журналистов, Леннон заинтересован обсудить работу цифровых сервисов Apple и как эти сервисы можно применить для электронных систем, которые будут оказывать психологическую помощь украинским ветеранам.

Сообщается, что Леннон ветеран войны и долго работал советником Министерства по делам ветеранов в США.



Как сообщал портал "Комментарии", интернет-покрытие появится во всех селах Украины. В Минцифрах назвали сроки обеспечения сел доступом к всемирной сети. Подключение будет производиться в рамках проекта "Интернет-субвенция". К 2022 году планируется расширить действие интернет-покрытия на всю территорию страны, чтобы доступ к сети получило 95% населения.

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