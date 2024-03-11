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Топ гибридных автомобилей в Украине: что покупают украинцы

сегодня, 10:58
Автор:
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Черновалова Кристина
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В последние годы тенденция увеличения количества гибридных автомобилей на дорогах Украины стала неотъемлемой частью автомобильного рынка. Февраль этого года не стал исключением, демонстрируя значительный рост интереса к гибридным транспортным средствам, в частности, к объединяющим в себе как бензиновые двигатели, так и электромоторы.

Топ гибридных автомобилей в Украине: что покупают украинцы

Топ гибридных автомобилей в Украине: что покупают украинцы

"Укравтопром" сообщает, что в прошлом месяце автопарк страны пополнился более 1,5 тысяч таких авто, что на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди новых гибридных автомобилей лидирующие позиции заняли модели известных брендов. Так, Toyota RAV-4 с результатом в 118 единиц стала абсолютным лидером среди вновь прибывших гибридов на украинский рынок. Замкнула тройку лидеров модель Nissan Qashqai, нашедшую 56 новых владельцев.

Не менее интересная ситуация сложилась и на рынке импортируемых подержанных гибридных автомобилей. Здесь первенство по количеству регистраций завоевал Ford Fusion US с показателем в 65 штук. Следом за ним расположились Toyota Prius и Toyota RAV-4 с результатами в 52 и 42 единицы соответственно.

Этот интерес к гибридным транспортным средствам в Украине можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, это стремление автовладельцев к экономии топлива и уменьшению выбросов CO2, что важно в свете глобальных экологических вызовов. Во-вторых, гибридные авто постепенно становятся доступнее благодаря росту количества предложений на рынке.

Относительно преимуществ гибридных автомобилей они не ограничиваются только экономией топлива. Гибриды обеспечивают мягкий и тихий ход, которые в частности ценят жители городских агломераций. Кроме того, эти автомобили часто обладают прогрессивными технологиями, которые делают их использование еще более удобным и безопасным.

Автопроизводители, в свою очередь, постараются удовлетворить спрос путем введения новых моделей гибридных авто на рынок, а также улучшением их характеристик.



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