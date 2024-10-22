Топ-5 наименее эффективных судей Шевченковского суда

Судебная система в Украине часто критикуется за медлительность и несовершенство. Журналисты издания "Комментарии" решили проверить, насколько эффективно работают судьи Шевченковского районного суда Киева. Вместо того чтобы слепо верить заявлениям о перегруженности, мы обратились за официальной статистикой и получили результаты. Журналисты подготовили рейтинг из пяти судей, работа которых вызывает больше всего вопросов.

Судьи Шевченковского суда под прицелом: журналисты «Комментариев» раскрывают вопрос эффективности

1. И. Макаренко

Судья И. Макаренко — безоговорочная рекордсменка среди своих коллег с 2532 делами на рассмотрении. Однако из 463 решений, которые обжаловались в апелляционном суде, 193 были отменены . Это означает, что почти половина ее решений была признана неправомерной или недостаточно обоснованной. Похоже, что рекордная перегрузка не оправдывает качество работы.

2. О. Голубь

Судья А. Голуб имеет в работе 1145 дел . Из 577 обжалованных решений апелляционный суд отменил 129 . И хотя эта цифра меньше по сравнению с другими, она свидетельствует о систематических недостатках в ее работе.

3. О. Юзькова

С 1386 годами на рассмотрении судья А. Юзькова тоже попала в этот рейтинг. Из 545 обжалованных решений 145 отменены . Это значительный процент отмен, что указывает на то, что многие решения судьи не выдерживают проверки апелляцией.

4. В. Бугиль

Судья В. Бугиль имеет на рассмотрении только 580 дел , что кажется относительно небольшой нагрузкой по сравнению с другими коллегами. Но даже здесь есть проблемы: из 707 обжалованных решений 140 были упразднены . Это означает, что даже при меньшем количестве дел качество решений оставляет желать лучшего.

5. И. Фролова

Худший результат продемонстрировала судья Фролова И.В. Из 668 обжалованных решений, 220 были упразднены . Это означает, что более трети его решений не отвечают требованиям правосудия и отменяются апелляционным судом. Такой результат показывает серьезные проблемы в судейской практике и ставит под вопрос ее компетентность.

Отметим, что штатная численность судей в Шевченковском суде Киева предусматривает 42 должности, но на момент нашего запроса фактически работали только 38 судей. Еще хуже ситуация с тем, кто фактически осуществляет правосудие – таких судей всего 33.