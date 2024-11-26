Топ-5 наименее эффективных судей Деснянского суда: кто и почему попал в список

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Черновалова Кристина
Портал "Комментарии" продолжает разбираться в неэффективности судебной системы Киева. На этот раз мы получили данные о работе Деснянского районного суда, но, как обычно, реальная картина остается скрытой за сухими цифрами. Суд предоставил лишь поверхностную статистику по автоматизированной системе документооборота, а интересные моменты остались "за кадром".
Топ-5 наименее эффективных судей: как работает Деснянский суд
Суд объяснил, что не может предоставить полную статистику из-за отсутствия отчетности по ряду ключевых показателей. Например, мы не узнаем:
Сколько дел остается нерассмотренным более 1-5 лет.
Сколько производств было закрыто из-за невыполнения истцами требований суда.
Какое количество решений было обжаловано и упразднено в апелляционном порядке.
Все это означает, что единственный критерий оценки – это количество рассматриваемых дел.
В производстве всего: 55 дел.
Рассмотрены гражданские дела: 0.
Уголовные дела и УПК: 34.
Административные правонарушения (КУоАП): 21.
Общее количество рассмотренных дел составляет 55, судья Скляренко специализируется только на уголовных и административных производствах. Отсутствие гражданских дел в производстве создает впечатление узкой специализации, что ограничивает его роль в системе правосудия.
В производстве всего: 63 дела.
Рассмотрены гражданские дела: 0.
Уголовные дела и УПК: 62.
Административные правонарушения (КУоАП): 1.
Судья Тарасенко, имея несколько больше дел в производстве, демонстрирует абсолютную специализацию на уголовных производствах, составляющих 98% ее деятельности. Единственное дело за КУоАП вызывает вопрос о сбалансированности работы и ее распределении. Отсутствие гражданских дел говорит о недостаточном охвате разных направлений судопроизводства.
В производстве всего: 67 дел.
Рассмотрены гражданские дела: 0.
Уголовные дела и УПК: 20.
Административные правонарушения (КУоАП): 47.
Судья Банах сосредотачивает свое внимание на административных правонарушениях, составляющих большинство рассмотренных дел. Отсутствие гражданских производств и незначительное количество уголовных дел (20) свидетельствуют об узком профиле работы. Несмотря на это, по сравнению с предыдущими судьями, количество административных дел выше.
В производстве всего: 69 дел.
Рассмотрены гражданские дела: 0.
Уголовные дела и УПК: 67.
Административные правонарушения (КУоАП): 2.
Судья Бабайлова специализируется почти исключительно по уголовным делам, составляющим 97% ее работы. Гражданские производства полностью отсутствуют, а административных дел только два. Несмотря на наибольшее количество рассмотренных дел в этом рейтинге, узкая направленность значительно ограничивает его эффективность в общем контексте работы суда.
Количество дел в производстве: 90.
Гражданские дела: 0.
Уголовные дела и УПК: 86.
Административные правонарушения (КУоАП): 4.
Эффективность: 90 (сумма рассматриваемых дел).
Судья Татарурова фактически специализируется на уголовных производствах. Из 90 дел в производстве 86 касаются уголовного судопроизводства, что составляет 96% всех рассмотренных дел. Остальные четыре дела относятся к административным правонарушениям (КУоАП). Гражданские производства вообще отсутствуют, что свидетельствует об узкой направленности деятельности.
Однако, без подробной информации о продолжительности рассмотрения, сложности дел или результатах апелляционного пересмотра мы видим только "сухие" цифры, которые могут вводить в заблуждение
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