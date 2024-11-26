Топ-5 наименее эффективных судей Деснянского суда: кто и почему попал в список

Портал "Комментарии" продолжает разбираться в неэффективности судебной системы Киева. На этот раз мы получили данные о работе Деснянского районного суда, но, как обычно, реальная картина остается скрытой за сухими цифрами. Суд предоставил лишь поверхностную статистику по автоматизированной системе документооборота, а интересные моменты остались "за кадром".

Топ-5 наименее эффективных судей: как работает Деснянский суд

Суд объяснил, что не может предоставить полную статистику из-за отсутствия отчетности по ряду ключевых показателей. Например, мы не узнаем:

Сколько дел остается нерассмотренным более 1-5 лет.

Сколько производств было закрыто из-за невыполнения истцами требований суда.

Какое количество решений было обжаловано и упразднено в апелляционном порядке.

Все это означает, что единственный критерий оценки – это количество рассматриваемых дел.

1. Скляренко В.В.

В производстве всего: 55 дел.

Рассмотрены гражданские дела: 0.

Уголовные дела и УПК: 34.

Административные правонарушения (КУоАП): 21.

Общее количество рассмотренных дел составляет 55, судья Скляренко специализируется только на уголовных и административных производствах. Отсутствие гражданских дел в производстве создает впечатление узкой специализации, что ограничивает его роль в системе правосудия.

2. Тарасенко Н.В.

В производстве всего: 63 дела.

Рассмотрены гражданские дела: 0.

Уголовные дела и УПК: 62.

Административные правонарушения (КУоАП): 1.

Судья Тарасенко, имея несколько больше дел в производстве, демонстрирует абсолютную специализацию на уголовных производствах, составляющих 98% ее деятельности. Единственное дело за КУоАП вызывает вопрос о сбалансированности работы и ее распределении. Отсутствие гражданских дел говорит о недостаточном охвате разных направлений судопроизводства.

3. Банах О.Л.

В производстве всего: 67 дел.

Рассмотрены гражданские дела: 0.

Уголовные дела и УПК: 20.

Административные правонарушения (КУоАП): 47.

Судья Банах сосредотачивает свое внимание на административных правонарушениях, составляющих большинство рассмотренных дел. Отсутствие гражданских производств и незначительное количество уголовных дел (20) свидетельствуют об узком профиле работы. Несмотря на это, по сравнению с предыдущими судьями, количество административных дел выше.

4. Бабайлова Л.М.

В производстве всего: 69 дел.

Рассмотрены гражданские дела: 0.

Уголовные дела и УПК: 67.

Административные правонарушения (КУоАП): 2.

Судья Бабайлова специализируется почти исключительно по уголовным делам, составляющим 97% ее работы. Гражданские производства полностью отсутствуют, а административных дел только два. Несмотря на наибольшее количество рассмотренных дел в этом рейтинге, узкая направленность значительно ограничивает его эффективность в общем контексте работы суда.

5. Татарурова И.М

Количество дел в производстве: 90.

Гражданские дела: 0.

Уголовные дела и УПК: 86.

Административные правонарушения (КУоАП): 4.

Эффективность: 90 (сумма рассматриваемых дел).

Судья Татарурова фактически специализируется на уголовных производствах. Из 90 дел в производстве 86 касаются уголовного судопроизводства, что составляет 96% всех рассмотренных дел. Остальные четыре дела относятся к административным правонарушениям (КУоАП). Гражданские производства вообще отсутствуют, что свидетельствует об узкой направленности деятельности.

Однако, без подробной информации о продолжительности рассмотрения, сложности дел или результатах апелляционного пересмотра мы видим только "сухие" цифры, которые могут вводить в заблуждение