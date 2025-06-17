Топ-3 самых удобных для жизни городов мира в 2025 году

Датскую столицу Копенгаген, считающуюся одним из самых дорогих направлений Европы, теперь считают самым удобным для жизни городом мира. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Economist Intelligence Unit в своем ежегодном отчете о глобальном индексе удобства для жизни, в котором приняли участие 173 города.

Копенгаген. Фото: из открытых источников

Отмечается, что все города оценивали по пяти категориям: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура.

Если говорить именно о Копенгагене, то этот город получил три наивысших балла по стабильности, образованию и инфраструктуре. Известный своими каналами, архитектурой и культурой, благоприятной для велосипедистов, датский город набрал 98 из 100 баллов согласно индексу отчета.

На второй позиции в рейтинге разместилась австрийская столица Вена. И это при том, что город опустился на второе место в рейтинге после трехлетнего пребывания на верхушке рейтинга. В частности, это связано с ростом угроз безопасности, которые привели к снижению рейтинга стабильности города на пять пунктов.

На третьем месте разместился швейцарский Цюрих.

Аналитики обратили внимание, что в целом в пятерке лучших доминирует Западная Европа, также в первую десятку вошли города в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом единственным североамериканским городом в десятки оказался канадский Ванкувер.

Читайте также на портале "Комментарии" — Economist Intelligence Unit (EIU) опубликовал список самых комфортных городов мира в 2023 году. После перерыва в один год столица Украины снова вернулась в рейтинг, однако в результате занимает низкую позицию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет издания Economist.

Согласно отчету первое место в рейтинге заняла австрийская Вена. Издание объясняет успех столицы Австрии комбинацией из нескольких факторов, в частности, это касается стабильности, надежной инфраструктуры, высокого уровня медицинских услуг, образования и хорошей культуры.



