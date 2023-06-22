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Economist составил рейтинг самых комфортных городов мира: Киев вернулся в список

После года отсутствия Киев снова в рейтинге самых комфортных городов мира 2023 года

22 июня 2023, 13:05
Автор:
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Slava Kot
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Economist Intelligence Unit (EIU) опубликовал список самых комфортных городов мира в 2023 году. После перерыва в один год столица Украины снова вернулась в рейтинг, однако в результате занимает низкую позицию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет издания Economist.

Economist составил рейтинг самых комфортных городов мира: Киев вернулся в список

Киев попал в список самых комфортных городов мира

Согласно отчету первое место в рейтинге заняла австрийская Вена. Издание объясняет успех столицы Австрии комбинацией из нескольких факторов, в частности, это касается стабильности, надежной инфраструктуры, высокого уровня медицинских услуг, образования и хорошей культуры.


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Копенгаген занял второе место в рейтинге. Третье и четвертое место получили два австралийских города – Мельбурн и Сидней соответственно. В десятку самых комфортных городов мира в 2023 году попали также Ванкувер, Цюрих, Калгари, Женева, Торонто, Осака и Окленд.

Economist составил рейтинг самых комфортных городов мира: Киев вернулся в список - фото 2

Аналитики Economist отметили возвращение в рейтинг столицы Украины. В прошлом году Киев не попал в рейтинг из-за российской агрессии.

"Однако город занимает лишь 165 место среди 173 городов в нашем опросе благодаря своей стабильности и поврежденная войной инфраструктура", — пишут в отчете EIU.

Таким образом, Киев разместился между камерунским городом Дуала и зимбабвийским Хараре. Последние позиции в рейтинге самых комфортных городов мира занимают преимущественно страны Африки и Азии. Тройка антилидеров рейтинга состоит из Алжира (Алжир), Триполи (Ливия) и Дамаска (Сирия).

Economist составил рейтинг самых комфортных городов мира: Киев вернулся в список - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге самых счастливых стран мира в 2023 году: на каком месте Украина.

Также "Комментарии" писали о рейтинге самых слабых армий Европы.



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Источник: https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/Jun-Global-Liveability-Index-2023.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAGMf3BjdSuOd4-ME1Bzp7FhVWQmgVXhTyVgN995boFrUjd9hTqBoCKHe1hVyXcrsmqDYTcLlzgV6k4EsDKPUqO11Naf4FVQK0AYz2rb3DSyUoiYOg
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