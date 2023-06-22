Economist составил рейтинг самых комфортных городов мира: Киев вернулся в список

Economist Intelligence Unit (EIU) опубликовал список самых комфортных городов мира в 2023 году. После перерыва в один год столица Украины снова вернулась в рейтинг, однако в результате занимает низкую позицию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет издания Economist.



Киев попал в список самых комфортных городов мира

Согласно отчету первое место в рейтинге заняла австрийская Вена. Издание объясняет успех столицы Австрии комбинацией из нескольких факторов, в частности, это касается стабильности, надежной инфраструктуры, высокого уровня медицинских услуг, образования и хорошей культуры.

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Копенгаген занял второе место в рейтинге. Третье и четвертое место получили два австралийских города – Мельбурн и Сидней соответственно. В десятку самых комфортных городов мира в 2023 году попали также Ванкувер, Цюрих, Калгари, Женева, Торонто, Осака и Окленд.





Аналитики Economist отметили возвращение в рейтинг столицы Украины. В прошлом году Киев не попал в рейтинг из-за российской агрессии.

"Однако город занимает лишь 165 место среди 173 городов в нашем опросе благодаря своей стабильности и поврежденная войной инфраструктура", — пишут в отчете EIU.

Таким образом, Киев разместился между камерунским городом Дуала и зимбабвийским Хараре. Последние позиции в рейтинге самых комфортных городов мира занимают преимущественно страны Африки и Азии. Тройка антилидеров рейтинга состоит из Алжира (Алжир), Триполи (Ливия) и Дамаска (Сирия).





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