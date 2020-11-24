ТОП-100 самых влиятельных женщин года: кто попал в список

BBC опубликовало список, в котором можно увидеть самых влиятельных женщин этого года. Он получил название "100 women of 2020", и там можно увидеть имена женщин, которые не боятся менять этот мир и делать его лучше.

ТОП-100 самых влиятельных женщин года. Фото: bbc.com

Так, в рейтинге есть категории "Знания", "Лидерство", "Творчество" и "Идентичность". Актрисы, спортсменки, активистки, ученые и певицы – самые яркие представительницы этих профессий попали в рейтинг. Давайте же скорее узнаем, кто в их числе.

Среди них — лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, премьер-министр Финляндии Санна Марин, глава исследовательской лаборатории Оксфордского университета Сара Гилберт, которая занимается разработкой вакцины от Covid-19, министр высоких технологий ОАЭ и научный руководитель арабской миссии на Марс Сара аль-Амири, российская телеведущая, заместитель председателя Комитета по делам семьи, женщин и детей при Государственной Думе РФ Оксана Пушкина, гонконгская активистка Агнес Чоу, американская актриса, модель и филантроп Джейн Фонда, художница и ЛГБТ-активистка из РФ Юлия Цветкова, модель-трансгендер Леа Ти (Lea T), председатель Киргизской федерации незрячих Гулназ Жузбаева, американская активистка, которая борется за права людей с ограниченными физическими возможностями Элис Вонг, китайская писательница Фан Фан и другие. С полным списком вы сможете ознакомиться, если перейдете по ссылке.

Есть в этом списке и украинка Анастасия Волкова, которая проявила себя как хороший предприниматель и новатор в области сельского хозяйства. Она использует науку и технологии, чтобы найти решение проблем продовольственной безопасности.

В 2016 году Анастасия создала FluroSat – компания, которая детально изучает данные дронов, спутников и других инструментов, чтобы максимально упростить работу фермера.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Alyona Alyona, Жан Беленюк, Александр Зинченко: кого еще Forbes признал самыми успешными украинцами до 30 лет.













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