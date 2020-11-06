Alyona Alyona, Жан Беленюк, Александр Зинченко: кого еще Forbes признал самыми успешными украинцами до 30 лет

Forbes в Украине выбрал самых успешных украинцев в пяти критериях: "Спорт", "Бизнес", "Агенты изменений", "ИТ" и "Креативные индустрии". Так кто же оказался среди этих счастливчиков? Давайте узнаем, изучив следующий список.

Самые успешные украинцы до 30 лет. Фото: nashkiev.ua

В категории "Бизнес" самыми успешными являются Федор Сердюк (FAST), Рон Фридман (Mawi), Богдан Процюк (ECO-friendly, Марьян Максимчук (TetrisBox), Татьяна Орлык (Book Box), Маргарита Римек (Pix).

Что касается категории ИТ, то самыми успешными признаны Стас Матвиенко (Allset), Родион Ерошек (Poster), Олег Маленков (TA Ventures), Виктория Репа (Better Me), Роман Могильный, Павел Матвиенко (RetargetApp), Ярослав Бойко (Reface) и Денис Дмитренко.

А вот в категории "Креативные индустрии" успешными украинцами в возрасте до 30 являются Алина Паш (певица), Нариман Алиев (режиссер), Иванна Сахно (актриса), Альона Савраненко (Alyona Alyona, реперка), Антонио Лукич (режиссер) и Magic Five (видеоблогеры).

В категории "Спорт" оказались самые популярные украинские чемпионы и спортсмены. А именно: Жан Беленюк (чемпион мира по греко-римской борьбе), Александр Костылев (киберспортсмен), Элина Свитолина (теннисистка), Ярослава Магучих (легкоатлетка), Александр Зинченко (футболист "Манчестер Сити") и Дарья Билодид (чемпионка мира по дзюдо).

Если говорить о самых успешных в категории "Агенты изменений", то в нее попали Ирина Шиба (фундация Dejure), Валентин Фречка (RE-leaf Paper), Яна Зинкевич (народная депутатка), Михаил Федоров (министр цифровой трансформации), Илья Филипов (EdEra) и Яна Панфилова (Teenergizer).

Стоит также отметить, что кандидатов в этот список выбирали читатели журнала, а уже потом редакция издания составила список из 75 кандидатов. Но некоторые счастливчики, которых мы увидели в списке, оказались там даже без оценивания жюри. А все потому, что они ранее попали в европейский рейтинг 30 under 30.

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