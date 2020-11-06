kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.11.2020

BTC/USD

15388.15

ETH/USD

437.86

LTC/USD

61.76

НБУ 06.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.67

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Alyona Alyona, Жан Беленюк, Александр Зинченко: кого еще Forbes признал самыми успешными украинцами до 30 лет
commentss НОВОСТИ Все новости

Alyona Alyona, Жан Беленюк, Александр Зинченко: кого еще Forbes признал самыми успешными украинцами до 30 лет

Рассказываем, кто попал в этот перечень

сегодня, 14:02
Автор:

Любовь Блажко

Forbes в Украине выбрал самых успешных украинцев в пяти критериях: "Спорт", "Бизнес", "Агенты изменений", "ИТ" и "Креативные индустрии". Так кто же оказался среди этих счастливчиков? Давайте узнаем, изучив следующий список.

Alyona Alyona, Жан Беленюк, Александр Зинченко: кого еще Forbes признал самыми успешными украинцами до 30 лет

Самые успешные украинцы до 30 лет. Фото: nashkiev.ua

В категории "Бизнес" самыми успешными являются Федор Сердюк (FAST), Рон Фридман (Mawi), Богдан Процюк (ECO-friendly, Марьян Максимчук (TetrisBox), Татьяна Орлык (Book Box), Маргарита Римек (Pix).

Что касается категории ИТ, то самыми успешными признаны Стас Матвиенко (Allset), Родион Ерошек (Poster), Олег Маленков (TA Ventures), Виктория Репа (Better Me), Роман Могильный, Павел Матвиенко (RetargetApp), Ярослав Бойко (Reface) и Денис Дмитренко. 

А вот в категории "Креативные индустрии" успешными украинцами в возрасте до 30 являются Алина Паш (певица), Нариман Алиев (режиссер), Иванна Сахно (актриса), Альона Савраненко (Alyona Alyona, реперка), Антонио Лукич (режиссер) и Magic Five (видеоблогеры).

В категории "Спорт" оказались самые популярные украинские чемпионы и спортсмены. А именно: Жан Беленюк (чемпион мира по греко-римской борьбе), Александр Костылев (киберспортсмен), Элина Свитолина (теннисистка), Ярослава Магучих (легкоатлетка), Александр Зинченко (футболист "Манчестер Сити") и Дарья Билодид (чемпионка мира по дзюдо). 

Если говорить о самых успешных в категории "Агенты изменений", то в нее попали Ирина Шиба (фундация Dejure), Валентин Фречка (RE-leaf Paper), Яна Зинкевич (народная депутатка), Михаил Федоров (министр цифровой трансформации), Илья Филипов (EdEra) и Яна Панфилова (Teenergizer). 

Стоит также отметить, что кандидатов в этот список выбирали читатели журнала, а уже потом редакция издания составила список из 75 кандидатов. Но некоторые счастливчики, которых мы увидели в списке, оказались там даже без оценивания жюри. А все потому, что они ранее попали в европейский рейтинг 30 under 30. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nashkiev.ua/novosti/forbs-oukraina-opoublikoval-spisok-30-samyh-ouspeshnyh-lyudey-do-30-let-kto-v-nem.html?in_parent=novosti
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ