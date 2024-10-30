Топ-10 самых дорогих автомобилей мира: кто установил новые ценовые рекорды

В 2024 году обновленный рейтинг самых дорогих автомобилей возглавил двухместный родстер Rolls Royce La Rose Noire Droptail, установив новый рекорд с ценой более 32 миллионов долларов. Этот автомобиль стал настоящей сенсацией в мире роскоши благодаря уникальному дизайну, высококачественным материалам и исключительному вниманию к деталям.

Самые дорогие в мире авто

На второй строчке оказался другой представитель Rolls Royce — Boat Tail, его цена достигла 28 миллионов долларов. Тройку лидеров завершает Pagani Zonda HP Barchetta стоимостью 18,5 миллиона долларов. Также в рейтинге оказались культовые Bugatti и Mercedes-Maybach, давно завоевавшие благосклонность автомобильных энтузиастов.

ТОП-10 самых дорогих авто:

Rolls Royce Rose Noire Droptail – 32 миллиона долларов. Rolls Royce Boat Tail – 28 миллионов долларов. Pagani Zonda HP Barchetta – 18,5 миллиона долларов. Bugatti La Voiture Noire – 16 миллионов долларов. Rolls-Royce Sweptail - 12,8 миллиона долларов. Bugatti Centodieci – 9 миллионов долларов. Mercedes-Maybach Exelero – 8 миллионов долларов. Pagani Codalunga - 7,4 миллиона долларов. Pagani Huayra Imola Roadster - 6 миллионов долларов. Bugatti Divo – 5,8 миллиона долларов.

Эти автомобили – не просто средство передвижения, а настоящие произведения искусства. К примеру, La Rose Noire Droptail поражает своей эксклюзивностью и возможностью индивидуализации. Каждая деталь в этом родстере создана с учетом самых высоких стандартов, что объясняет его рекордную цену.

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