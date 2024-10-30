Топ-10 самых дорогих автомобилей мира: кто установил новые ценовые рекорды

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Черновалова Кристина
В 2024 году обновленный рейтинг самых дорогих автомобилей возглавил двухместный родстер Rolls Royce La Rose Noire Droptail, установив новый рекорд с ценой более 32 миллионов долларов. Этот автомобиль стал настоящей сенсацией в мире роскоши благодаря уникальному дизайну, высококачественным материалам и исключительному вниманию к деталям.
Самые дорогие в мире авто
На второй строчке оказался другой представитель Rolls Royce — Boat Tail, его цена достигла 28 миллионов долларов. Тройку лидеров завершает Pagani Zonda HP Barchetta стоимостью 18,5 миллиона долларов. Также в рейтинге оказались культовые Bugatti и Mercedes-Maybach, давно завоевавшие благосклонность автомобильных энтузиастов.
Rolls Royce Rose Noire Droptail – 32 миллиона долларов.
Rolls Royce Boat Tail – 28 миллионов долларов.
Pagani Zonda HP Barchetta – 18,5 миллиона долларов.
Bugatti La Voiture Noire – 16 миллионов долларов.
Rolls-Royce Sweptail - 12,8 миллиона долларов.
Bugatti Centodieci – 9 миллионов долларов.
Mercedes-Maybach Exelero – 8 миллионов долларов.
Pagani Codalunga - 7,4 миллиона долларов.
Pagani Huayra Imola Roadster - 6 миллионов долларов.
Bugatti Divo – 5,8 миллиона долларов.
Эти автомобили – не просто средство передвижения, а настоящие произведения искусства. К примеру, La Rose Noire Droptail поражает своей эксклюзивностью и возможностью индивидуализации. Каждая деталь в этом родстере создана с учетом самых высоких стандартов, что объясняет его рекордную цену.
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