ТОП-10 новых легковушек октября: кто в лидерах украинского авторынка

Украинцы все больше интересуются электромобилями и результаты октября это подтверждают. По данным Укравтопрома, в тройку самых популярных новых авто вошел электромобиль HONDA M-NV, заняв третье место по количеству продаж. Первое место традиционно удерживает RENAULT Duster, разошедшийся тиражом в 749 единиц, а второе – TOYOTA RAV-4 с 269 проданными авто.

RENAULT Duster сохраняет лидерство на украинском рынке новых авто в октябре

Третья позиция HONDA M-NV, с результатом 188 проданных авто, показывает, что электромобили постепенно завоевывают украинский рынок. Популярность таких моделей растет, ведь они более экономичны и экологичны.

В десятку самых популярных легковушек октября также вошли модели, традиционно пользующиеся спросом среди украинцев. Четвертое место занял VOLKSWAGEN Touareg со 162 проданными единицами, далее – PEUGEOT Landtrek (150 ед.), HYUNDAI Tucson (127 ед.), SUZUKI SX4 (122 ед.), SKODA Octavia (110 ед.), MAZ. ), а замыкает десятку KIA Sportage, проданную в количестве 103 единиц.

Ранее "Комментарии" писали, что за первые восемь месяцев этого года украинцы импортировали почти 216 тысяч легковых автомобилей, потратив на это почти 3 миллиарда долларов. Это значительный рост: количество ввезенных в страну автомобилей увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом, а их стоимость — на 19%. Такие данные предоставил Укравтопром, ссылаясь на информацию Госстата.

Читайте на портале "Комментарии" — Украинский автомобильный рынок находится на пороге существенных изменений. Кабинет Министров Украины принял новое постановление, внедряющее более строгие требования к оценке стоимости транспортных средств при их продаже через торговые организации. Эти нововведения, имеющие целью борьбу с налоговыми махинациями, направлены на усовершенствование комиссионной торговли автомобилями, а также на увеличение налоговых поступлений в бюджет страны. "Комментарии" решили разобраться, как новые условия повлияют на рынок авто в Украине, а также на поведение потребителей и бизнеса.