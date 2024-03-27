Топ-10 экономичных автоновинок 2024 года: десятка лучших моделей

Учитывая стремительный рост цен на горючее и растущее внимание к экологии, выбор экономичного авто становится не только вопросом личной выгоды, но и вкладом в общую борьбу с изменением климата. Определяя наиболее эффективные модели года, специалисты motor1.com представили рейтинг, включающий в себя десять самых экономичных новых бензиновых автомобилей 2024 года по стандарту WLTP.

Топ-10 экономичных автоновинок 2024 года. Фото из открытых источников

Особенностью рейтинга в этом году является доминирование мягких гибридов (MHEV), которые, благодаря своей технологии, позволяют значительно уменьшить потребление топлива по сравнению с традиционными бензиновыми автомобилями. Только одна модель в списке, Toyota Aygo X, не является мягким гибридом, что свидетельствует о растущей популярности гибридной технологии среди автопроизводителей и потребителей.

Список возглавляет Suzuki Swift в версии MHEV, который демонстрирует поразительную эффективность потребления топлива – всего 4,4 литра на 100 километров. Сразу за ним следуют Peugeot 208 и Opel Corsa, оба в мягкой гибридной конфигурации, с показателями 4,5 литра на 100 км. Эти автомобили отличаются не только своей экономичностью, но и современным дизайном и технологичностью, что делает их привлекательными для широкого круга автолюбителей.

Далее в списке разместились Fiat 500 и Lancia Ypsilon, оба с показателем потребления 4,6 л/100 км. Mazda 2, Peugeot 308 и Citroën C4, каждый из которых имеет показатель потребления 4,7 литра на 100 км, демонстрируют, что эффективность не ограничивается только компактными моделями, но и распространяется на более просторные автомобили, способные удовлетворить потребности семей или ищущих больше комфорта в пути.

Toyota Aygo X, единственный в этом списке, не использующий мягкую гибридную технологию, занимает девятое место с результатом 4,8 литра на 100 км. Это подчеркивает, что традиционные бензиновые двигатели все еще могут быть оптимизированы для повышения эффективности, хотя гибридные технологии доминируют в этом рейтинге.

Запер десятку экономичных автомобилей Fiat 600 в версии MHEV с показателем 4,8 литра на 100 км. Этот результат еще раз напоминает о значительном прогрессе в разработке двигателей, что позволяет автопроизводителям предлагать потребителям не только более экономичные, но и более чистые транспортные средства.

Напомним, что в последние два месяца украинцы активно покупали новые автомобили, потратив на них около 15,8 миллиарда гривен. Эти данные предоставлены ассоциацией Укравтопром, отслеживающей тенденции на автомобильном рынке.

