ТОП-10 бензиновых автомобилей на украинском рынке: лидеры продаж

В течение прошлого месяца автомобильный рынок Украины испытал значительное пополнение. Согласно информации "Укравтопром", украинцы приобрели почти 2,4 тысячи новых легковых автомобилей на бензиновом приводе. Эти данные свидетельствуют о росте популярности бензиновых автомобилей на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

какие бензиновые авто выбирают украинцы

Кроссовер TOYOTA RAV-4 вышел во главу угла среди самых популярных новых бензиновых автомобилей, продемонстрировав значительный спрос среди украинских потребителей с общей продажей 180 единиц. Эта модель отличается надежностью, комфортом и экономичностью, что делает ее выбором номер один для многих водителей.

Среди других лидеров рынка бензиновых легковушек нашли свое место такие модели, как PEUGEOT 301 с общей продажей 175 единиц, занимающей второе место, а также SKODA Scala на третьем месте с 152 проданными единицами. Эти автомобили отличаются своими характеристиками, включающими привлекательный дизайн, экономию топлива и доступность, делая их привлекательным выбором для широкого круга потребителей.

Вслед за лидерами расположились MAZDA CX5 со 145 единицами, RENAULT Duster (141 ед.), KIA Sportage (129 ед.), SUZUKI SX4 (86 ед.), SKODA Octavia (85 ед.), SUZUKI Vitara (78 ед.), и HYUNDAI Tucson, замкнувший ТОП-10 с 65 проданными единицами. Эти модели демонстрируют разнообразие выбора на рынке, предоставляя покупателям большой спектр опций от компактных автомобилей до больших семейных кроссоверов, способных удовлетворить любые потребности и предпочтения.

Ранее "Комментарии" писали, что количество американских подержанных легковых авто , зарегистрированных в Украине в прошлом месяце, достигло более 3,3 тысяч единиц. Этот показатель составляет примерно 19% от общего количества подержанных автомобилей, впервые зарегистрированных в стране в феврале,