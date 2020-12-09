Томатная столица: в Винницкой области установили памятник овощу (ФОТО)

В Великой Коснице, что в Винницкой области, установили памятник томату. Об этом сообщается на странице социально-экономического проекта "Z міста V село", занимающегося развитием зеленого туризма села.

Памятник томату в Великой Коснице. Фото: Z міста V село

1,5-метровый каменный овощ энтузиасты разместили на перекрестке главных дорог Великой Косницы. Изготовлен памятник с песчаника, который тоже добывают в Винницкой области. Над созданием трудились львовские мастера Василий Лев и Сергей Грицалюк. Все работы по обустройству и установке памятного знака проведены силами и средствами местной общины.

О начале работ над скульптурой томата было объявлено в конце сентября. Представители проекта "Z города V село" совместно с представителями сельской общины выбирали место для размещения и регулярно отчитывались о проделанной работе на странице в Facebook. На днях строительство завершилось, но официальное открытие пришлось отложить — из-за коронавирусной ситуации в Украине.

Но несмотря ни на что, местные жители довольны.

"Как хорошо томат украсил въезд в село! Каждая новая изюминка, сделанная с любовью, придает новых сил, вдохновения, желания творить дальше. Кисничаны этому — яркий пример!" — комментирует новось о завершении работ Мирослава Марченко.

Разработчики проекта объясняют установку памятника именно томату тем, что Великая Косница по праву может называться помидорной столицей Винничины. В селе многие занимается растениеводством, но томат — самая популярная культура. Его выращивают более 200 семей.

Кроме того, создание подобной достопримечательности является вкладом в развитие зеленого туризма региона. Параллельно с "томатным" памятником, "Z города V село" занимаются в Великой Киснице строительством хат-гостиниц, смотровых площадок, а также планируют создать "Музей велосипедов".

Если вы не из Винницкой области и не выращиваете экологически чистые помидоры, то "Комментарии" посоветуют, как правильно выбрать эти овощи без "химии".

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