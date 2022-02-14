Точка невозврата: к чему приведет "признание" Госдумой ОРДЛО – рискнет ли Москва пойти на это

Совет Государственной Думы России подготовил два проекта постановления (от КПРФ и от "Единой России") по вопросу признания оккупационных администраций отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) "независимыми республиками". Оба документа якобы будут выноситься на рассмотрение на пленарном заседании Думы во вторник. Зачем это делается? К чему может привести такое "признание"? Рискнет ли Москва пойти на это? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Госдума РФ. Фото из открытых источников

Путин совершив уже не одно преступление международного плана, легко пойдет на очередное

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий уверен, что если госдумовцы и примут, то "евророссийский" проект постановления. И потому что у ЕР большинство, и потому что этот проект более длителен по воплощению в жизнь (если решать воплощать), чем коммунистический. Так, в проекте от КПРФ предусматривается соответствующее обращение к президенту Владимиру Путину после возможного одобрения Госдумой признания псевдореспублик независимыми. А проект, который предложили депутаты из "Единой России", предусматривает консультации в МИД, Минобороны и ряде других ведомств. А российская власть ставит, похоже, именно на затягивание данного вопроса – чтобы попытаться порешать что-то более важное для себя, поясняет эксперт.

"О признании РФ, созданных с ее же помощью "донбасских республик" как об одном из способов решения этой проблемы говорят уже довольно давно. Но нужно ли это Путину? Возможно, нужно – если приплюсовать их к 2024 году (году президентских выборов в РФ) к Союзному государству, куда на данный момент входят Россия и практически подконтрольная ей Беларусь. А по ходу можно подтянуть туда же ранее захапанные Россией грузинские территории – Абхазию, Южную Осетию. По принципу – горит сарай, гори и хата. О Крыме все молчат, хоть его в наглую, в тупую россияне аннексировали. А на Донбассе же "ихтамнет". Ну, а Путин совершив уже не одно преступление международного плана, легко пойдет на очередное", – отмечает Алексей Голобуцкий.

Еще один вариант – что мы видим продолжение давления на Украину (чтобы выполняла Минские соглашения, как хочет Россия) и Запад (чтобы поддался на российские "гарантии безопасности").

"И, скорее всего, тут речь всё же именно о шантаже. Ведь признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" – это точка невозврата. Минские соглашения тогда – до свидания (то есть, отпадает возможность навязать ОРДЛО Украине на условиях Кремля), а новые санкции – привет (они точно не будут смертельными, потому что ужесточать и без того непростые взаимоотношения с РФ никто на Западе не хочет). Понятно, что в случае такого шага мы будем возмущаться. Но в глубине души, думаю, многие в Украине вздохнут с облегчением. Потому что это определенное решение проблемы. Эти образования, понятно, никто в цивилизованном мире не признает. Но мы, де-факто, получим возможность для развития Украины, которую сейчас сдерживает конфликт на востоке", – говорит Алексей Голобуцкий.

Однако пока всё оставят в подвешенном состоянии, считает он.

"Сложно понять и игру, которую затеяли американцы и британцы, – отмечает эксперт. – С этим нагнетанием обстановки, информационной истерией, отзывом дипломатов, стремительным сокращением авиарейсов над территорией Украины. То ли они нас склоняют на более сговорчивую позицию по "Минску". То ли реально втягивают РФ в войну, что ее похоронит. Она не вытянет этого ресурсно, а санкции тогда действительно будут "адскими". То ли доводят ситуацию до такого накала, чтобы, в конце концов, Россия отступила по всем фронтам. А будет ли частью такого отступления признание ею "ДНР" и "ЛНР" сказать пока сложно".

РФ не выгодно признавать эти "республики"

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес не считает, что РФ признает "Л-ДНР".

"Это противоречит логике, которую продвигает Кремль уже восьмой год – о приверженности Минским соглашениям, о том, что ОРДЛО является территорией Украины. Скорее мы видим очередной элемент так называемой "силовой дипломатии". Когда используя такие инструменты как накопление войск на границе, возможность признания "Л-ДНР", Москва усиливает давление на своих оппонентов. И подталкивает их к тому, чтобы выполнять политическую часть Минских соглашений в удобной для РФ трактовке", – поясняет Энрике Менендес.

Он уверен, что РФ не выгодно признавать эти "республики". Это будет означать ее автоматический выход из Минского процесса. Что полностью перевернет страницу истории, где идут переговоры о том, чтобы интегрировать ОРДЛО обратно в Украину.

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