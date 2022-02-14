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Точка невозврата: к чему приведет "признание" Госдумой ОРДЛО – рискнет ли Москва пойти на это

Эксперты оценили перспективы признания Госдумой "ДНР" и "ЛНР"

сегодня, 15:44
Автор:

Кравцев Сергей
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Совет Государственной Думы России подготовил два проекта постановления (от КПРФ и от "Единой России") по вопросу признания оккупационных администраций отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) "независимыми республиками". Оба документа якобы будут выноситься на рассмотрение на пленарном заседании Думы во вторник. Зачем это делается? К чему может привести такое "признание"? Рискнет ли Москва пойти на это? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Точка невозврата: к чему приведет "признание" Госдумой ОРДЛО – рискнет ли Москва пойти на это

Госдума РФ. Фото из открытых источников

Путин совершив уже не одно преступление международного плана, легко пойдет на очередное

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий уверен, что если госдумовцы и примут, то "евророссийский" проект постановления. И потому что у ЕР большинство, и потому что этот проект более длителен по воплощению в жизнь (если решать воплощать), чем коммунистический. Так, в проекте от КПРФ предусматривается соответствующее обращение к президенту Владимиру Путину после возможного одобрения Госдумой признания псевдореспублик независимыми. А проект, который предложили депутаты из "Единой России", предусматривает консультации в МИД, Минобороны и ряде других ведомств. А российская власть ставит, похоже, именно на затягивание данного вопроса – чтобы попытаться порешать что-то более важное для себя, поясняет эксперт.

"О признании РФ, созданных с ее же помощью "донбасских республик" как об одном из способов решения этой проблемы говорят уже довольно давно. Но нужно ли это Путину? Возможно, нужно – если приплюсовать их к 2024 году (году президентских выборов в РФ) к Союзному государству, куда на данный момент входят Россия и практически подконтрольная ей Беларусь. А по ходу можно подтянуть туда же ранее захапанные Россией грузинские территории – Абхазию, Южную Осетию. По принципу – горит сарай, гори и хата. О Крыме все молчат, хоть его в наглую, в тупую россияне аннексировали. А на Донбассе же "ихтамнет". Ну, а Путин совершив уже не одно преступление международного плана, легко пойдет на очередное", – отмечает Алексей Голобуцкий.

Еще один вариант – что мы видим продолжение давления на Украину (чтобы выполняла Минские соглашения, как хочет Россия) и Запад (чтобы поддался на российские "гарантии безопасности").

"И, скорее всего, тут речь всё же именно о шантаже. Ведь признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" – это точка невозврата. Минские соглашения тогда – до свидания (то есть, отпадает возможность навязать ОРДЛО Украине на условиях Кремля), а новые санкции – привет (они точно не будут смертельными, потому что ужесточать и без того непростые взаимоотношения с РФ никто на Западе не хочет). Понятно, что в случае такого шага мы будем возмущаться. Но в глубине души, думаю, многие в Украине вздохнут с облегчением. Потому что это определенное решение проблемы. Эти образования, понятно, никто в цивилизованном мире не признает. Но мы, де-факто, получим возможность для развития Украины, которую сейчас сдерживает конфликт на востоке", – говорит Алексей Голобуцкий.

Однако пока всё оставят в подвешенном состоянии, считает он.

"Сложно понять и игру, которую затеяли американцы и британцы, – отмечает эксперт. – С этим нагнетанием обстановки, информационной истерией, отзывом дипломатов, стремительным сокращением авиарейсов над территорией Украины. То ли они нас склоняют на более сговорчивую позицию по "Минску". То ли реально втягивают РФ в войну, что ее похоронит. Она не вытянет этого ресурсно, а санкции тогда действительно будут "адскими". То ли доводят ситуацию до такого накала, чтобы, в конце концов, Россия отступила по всем фронтам. А будет ли частью такого отступления признание ею "ДНР" и "ЛНР" сказать пока сложно". 

РФ не выгодно признавать эти "республики"

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес не считает, что РФ признает "Л-ДНР".

"Это противоречит логике, которую продвигает Кремль уже восьмой год – о приверженности Минским соглашениям, о том, что ОРДЛО является территорией Украины. Скорее мы видим очередной элемент так называемой "силовой дипломатии". Когда используя такие инструменты как накопление войск на границе, возможность признания "Л-ДНР", Москва усиливает давление на своих оппонентов. И подталкивает их к тому, чтобы выполнять политическую часть Минских соглашений в удобной для РФ трактовке", – поясняет Энрике Менендес.

Он уверен, что РФ не выгодно признавать эти "республики". Это будет означать ее автоматический выход из Минского процесса. Что полностью перевернет страницу истории, где идут переговоры о том, чтобы интегрировать ОРДЛО обратно в Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" – Госдума готовится рассмотреть два проекта постановления о признании "ЛДНР".



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Источник: https://comments.ua/
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