ТКГ Россия не будет обсуждать вопрос пленных до отмены постановления о проведении местных выборов

Работа гуманитарной и политической подгрупп Трехсторонней контактной группы полностью заблокирована. Об этом в Facebook сообщил член политической подгруппы ТКГ Денис Казанский.

По его словам, российская сторона отказывается обсуждать любые вопросы по работе ТКГ до отмены постановления украинского парламента о проведении очередных местных выборов.

Фото-коллаж 24 канала

"Шантажируют важным - обменом пленных. Отказываются даже согласовывать списки. Ведь отказом от обмена боевики обрекают на страдания не только украинских пленных, но и своих собственных, которые находятся в украинских тюрьмах. Но эти призывы к гуманности не помогли, так как, по всей вероятности, пленные боевики для россиян не имеют никакой ценности. Гораздо важнее провоцировать скандал из-за документа, который вообще не имеет отношения к ОРДЛО и касается только выборов на подконтрольной территории", - подчеркнул Казанский.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что представитель Донецка от украинской делегации в ТКГ разъяснил новые требования России относительно выборов в ОРДЛО.

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