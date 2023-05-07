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Ткаченко рассказал на что изменят советский герб на монументе «Родина-Мать»

Советский герб на монументе "Родина-Мать" заменят украинским трезубцем.

сегодня, 16:10
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Автор:

Slava Kot

В Киеве готовится необходимая документация для дальнейшей работы по снятию советского герба, расположенного на щите скульптуры "Родина-Мать". Его заменят трезубцем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Ткаченко рассказал на что изменят советский герб на монументе «Родина-Мать»

Герб СССР на монументе "Родина-Мать". Фото из открытых источников

Во время прямого эфира украинского телемарафона Александр Ткаченко сообщил о работе по смене советского символа на самом высоком памятнике Украины.


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"Сейчас готовится проектная документация, чтобы понять, как и как лучше его снимать, какие работы нужно провести. Начальная стадия процесса смены советского герба на трезубец уже началась", — рассказал министр культуры Александр Ткаченко.

В июле прошлого года в приложении "Дія" было завершено голосование по изменению герба Советского Союза на монументе "Родина-Мать". Участие в голосовании приняло почти 780 тыс. украинцев. Большинство (85%) проголосовало за замену символа СССР на украинский трезубец. 9% опрошенных высказались за снятие советского герба, а еще 6% выбрали вариант оставить символ СССР на щите без изменений.

Монумент был открыт в 1981 году и в народе получил название "Родина-мать". Скульптура является одной из самых высоких в Европе. Ее общая высота составляет 102 м, а вес – 450 тонн. Щит, который планируют декоммунизировать, имеет высоту 13 м, а ширину 8. Его вес 13 тонн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект поможет расшифровать самое древнее человеческое письмо.

Также "Комментарии" писали о парне, разрушившем свою карьеру за 27 секунд.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
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