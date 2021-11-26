Тибетские активисты похоронили Международный олимпийский комитет

Несколько тибетских активистов в пятницу устроили имитационные похороны Международного олимпийского комитета перед его штаб-квартирой в знак протеста против зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года в Китае. Об этом сообщает Reuters.

Демонстранты на имитационных похоронах у штаб-квартиры Международного олимпийского комитета - Reuters

Протестующие держали фиктивный черный гроб с олимпийскими кольцами и датами 1894 (год основания МОК) и 2021, а также развернули тибетские флаги и транспарант с надписью "Бойкот Пекину 2022".

"МОК, сегодня вы мертвы для нас из-за того, что вы делали неоднократно. Тибетцы просили вас исправить свои действия, но вы не изменились, поэтому теперь мы больше не хотим ничего делать с вами, а призываем международные правительства к бойкоту", — сказала Чеми Лхамо, тибетско-канадская активистка, которая была арестована в октябре за срыв церемонии зажигания факелов в Олимпии.

МОК уже давно критикуют правозащитные организации за то, что он присудил Игры Пекину (первый город, который будет принимать как летние, так и зимние игры ) из-за отношения Китая к Тибету, мусульман-уйгуров и Гонконга. Китайские власти обвиняют в содействии принудительной работе, содержа около миллиона уйгуров и других преимущественно мусульманских меньшинств в лагерях с 2016 года. МОК заявил, что не может иметь никакого влияния на суверенные государства. Китай также отрицает свои правонарушения, заявляя, что создал центры профессиональной подготовки для борьбы с экстремизмом.

Как сообщали ранее "Комментарии", премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключает возможности дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр, которые должен принимать Пекин. Причина такого решения состоит в систематическом нарушении прав человека.





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