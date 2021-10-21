The Times: Великобритания ведет переговоры с Украиной о поставке ракет класса «земля-земля»

Великобритания включилась в переговоры с Украиной о продаже оружия. Лондон готов поставить в Украину ракеты для патрульных катеров и самолетов. Как информирует портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "The Times" со ссылкой на украинского дипломата.

Флаги Украины и Великобритании. Фото: из открытых источников

На данный момент успешно проходят переговоры о предоставлении Великобританией ракет класса "земля-земля". Особенность этого оружия в том, что оно может поражать сразу несколько целей, даже без прицельной стрельбы. Планируется, что ракеты будут поставлены на вооружении ВМС Украины.

"The Times" сообщает, что переговоры о поставке данного типа ракет начались после того, как появились предположения о том, что газовый шантаж Москва может использовать в своих коварных целях – продолжить наступление на территорию Украины с дальнейшей оккупацией новых территорий.

Первым анонсировал поставку военной помощи от Великобритании Украине посол Украины в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко. 14 октября украинский дипломат объявил о том, что вскоре Киев получит ракеты производства Великобритании.

Также читайте на портале "Комментарии" — начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер считает Россию "критической угрозой". Также генерал анонсировал появление новых коалиций и союзов в мире. Отдельное внимание Николас Картер акцентировал на новых альянсах с участием черноморских стран, где особое место должно быть отведено Украине.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало — Украина может получить от США "Железный купол". Минобороны США должно подать в Конгресс отчет, который будет включать варианты потенциальной продажи или передачи таких систем Украине.





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