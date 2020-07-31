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The British International School in Ukraine оказалась "пустышкой", - СМИ

Согласно информации об учредителях и родительским отзывам, элитная The British International School in Ukraine может оказаться международной лишь на бумаге

сегодня, 13:52
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The British International School in Ukraine оказалась "пустышкой", - СМИ

Элитная частная школа British School якобы является "британской международной" только на бумаге, а уровень предоставляемых в ней знаний может быть намного ниже государственных школ. Об этом пишет ресурс Bigmir.net.

Сообщается, что учредителями юридических лиц, которые управляют кампусами British School, а именно ООО "Британская международная школа - Киев" и ООО "Британская международная школа - Днепр" являются Ольга Заставная и зарегистрированная в Великобритании компания, Advanced British Education Limited (далее - ABEL). Согласно британским реестрам, уполномоченными лицами ABEL являются Антон Заставной (гражданин Украины и сын Ольги Заставной) и Гетин Джонс, который, согласно его профилю в Linkedin, занимается бухгалтерией и подбором персонала. Bigmir.net пишет, что последний примечателен не только тем, что является единственным британцем в компании: дескать, его могли нанять исключительно для регистрации компании в Великобритании. Кроме того, у него есть четырехлетний опыт работы в Москве в 2009-2013 годах. Ресурс также сообщает, что единственной сотрудницей компании (кроме Заставного и Джонса) является Ольга Ломоновская - профессиональная модель, которая якобы не имеет никакого отношения к образованию.
“Тем не менее, присутствие компаний с иностранной регистрацией среди основателей украинских компаний уже давно обычное дело - ведь обычно под европейскими вывесками скрывается отечественный стиль ведения бизнеса, - пишут авторы материала. - В ООО "Британская международная школа - Киев", кроме Заставного и ABEL , соучредителем является еще одна британская компания - Fazio Limited. Единственным ее участником является все тот же Антон Заставной - сын владелицы многомиллионного особняка в центре Киева Ольги Заставной”
Bigmir.net утверждает, что British School - украинская частная школа, учредителями которой являются украинцы. А вся "британскость" заведения якобы заключается в том, что бухгалтером одного из его учредителей является гражданин Соединенного Королевства.
Кроме того, в статье приведены отзывы родителей, чьи дети учатся в данной школе.
Показательным в этом случае, по мнению Bigmir.net, является пример одной семьи, которая, разочаровавшись в British School и убедившись в том, что обещанного образования по британским стандартам ребенок не получит, решила перевести его в государственную школу.


"Когда переводила сына из Британской в обычную, пришлось по многим предметам нанимать репетиторов, а там был отличником", - цитирует родителя интернет-ресурс. 


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