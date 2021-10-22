Тестирование пассажиров на Киевском жд вокзале платное, - депутат Харьковского облсовета о новых правилах

По словам депутата областного совета Харькова Юлии Ковалевской, тестирование на наличие коронавируса у людей проводят на Центральном железнодорожном вокзале за деньги. О ситуации на железнодорожном вокзале и автовокзале столицы депутат рассказала на своей странице в Facebook.

Пассажирка рассказала о своем опыте проезда после введения новых правил, фото из открытых источников

На поезд из Киева в Харьков проводилась посадка в вагон поезда тех, кто имеет сертификат о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19. По словам Юлии Ковалевской, вагон был заполнен примерно на 20%.

"По словам проводника поезда, в холле Центрального вокзала организовано тестирование пассажиров, но оно платное (некий "налог на проезд"). И занимает определенное время, то есть приехать на железнодорожный вокзал нужно было заблаговременно", — написала депутат.

Также она добавила, что через новые ограничения, которые вступили в силу с 21 октября, Центральный автовокзал в Киеве потерял 40% рейсов. Такие данные опубликовали в нескольких СМИ, уточнила Ковалевская.

"Перевозчики собирают теперь пассажиров неподалеку, за территорией вокзала, на нелегальной стоянке. На официальном автовокзале остались преимущественно международные перевозчики", — добавила депутат.

По ее словам, на центральном автовокзале сейчас полицейские вместе с сотрудниками Госпотребслужбы проверяют у пассажиров есть ли у них сертификаты вакцинации или отрицательные тесты на COVID-19. Также проверяют и водителей рейсовых автобусов.

Если водители будут перевозить пассажиров без указанных документов, то они будут платить штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине рекордное количество смертей. За минувшие сутки от коронавируса умерли 614 граждан, что также является антирекордом в стране. Максимальное количество летальных случаев среди украинском зафиксировали 20 октября — 546.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!