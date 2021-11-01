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Тест или сертификат: как будут пускать нардепов в Верховную Раду

В помещение Верховной Рады будет ограничен вход

сегодня, 16:55
Автор:

Козлова Альбіна
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Тест или сертификат: как будут пускать нардепов в Верховную Раду

Народные депутаты будут обязаны предъявлять сертификаты, фото из открытых источников

На брифинге глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, как будут пропускать народных депутатов на рабочие места после принятия постановления об обязательном предъявлении негативного результата теста или сертификата о вакцинации.

По его словам, в настоящее время количество депутатов, получивших вакцину, неизвестно. Точные цифры в аппарате Рады будут известны после проведения мониторинга, когда депутаты получат личные пропуски. Во время оформления пропуска политики будут показывать свой сертификат на телефоне в "Дии". Если у них такого сертификата не будет, то они смогут пройти ПЦР-тест или быстрый тест на антиген.

Сейчас для депутатов и работников парламента функционирует мобильная группа медиков, проводящих вакцинацию в стенах Верховной Рады. В помещении парламента прививаться могут и работники аппарата Рады, и депутаты, и журналисты.

"Мы предлагаем выбор: не хочешь прививаться у тебя есть другой вариант, но ты должен обеспечить безопасность окружающих. Мы видим какие очереди на прививки на Олимпийском, на ВДНХ и потому приняли решение, чтобы передать помещения некоторых гостиниц, находящихся в управлении Верховной Рады для размещения там пунктов вакцинации. Все желающие смогут прививаться там", — подчеркнул спикер.

Политик также добавил, что он вакцинирован и поддерживает вакцинацию. По его словам, он посоветовался с родителями-медиками и поступил так, как они ему сказали. Однако Стефанчук подчеркнул, что прививка не означает, что не заболеешь, но если заболеешь, то будет шанс выжить.

Ранее мы писали, что 2 ноября народные депутаты соберутся на очередное внеочередное заседание. Во время которого проголосуют за постановление, которое предусматривает ограничение допуска народных избранников в парламент без медицинских документов о вакцинации или прохождении теста на Covid-19.

По словам Стефанчука, постановление, если за него завтра проголосуют народные депутаты, начнет не сразу. Председатель парламента добавил, что для начала нужно провести мониторинг, выдать пропуска тем, кто вакцинирован, определить порядок прохождения ПЦР-тестов. Однако последний срок — 15 ноября, то есть ввести новые ограничения на вход без медицинских документов должны не позже середины ноября, заверил спикер.

Как сообщал портал "Комментарии", на внеочередном заседании обсудили штрафы нардепам и нехватку кислорода в больницах 12 областей.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=klssXXqARjQ
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