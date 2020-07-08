Tesla выпустила необычные шорты: названа стоимость

На официальном сайте компании Tesla Илона Маска неожиданно для многих появился необычный продукт. Так, компания-производитель электромобилей, представила своим пользователями шорты. Стоимость Tesla Short Shorts составляет 69,42 долл.



Фишкой этих шортов является то, что необычные шорты вышли ограниченным тиражом и обратили немало внимания на себя. А суть их не так проста как может показаться на первый взгляд. Стоит отметить, что шорты Маск пообещал выпустить после того, как на днях акции Tesla резко выросло до отметки в 1200 долларов. Кроме того, в этот период капитализация компания превысила 200 млрд долларов. Тогда, как обычно, многие подумали, что это шутка. Как видим, нет.

После того, как компания представила шорты, сайт Tesla перестал работать.

Отметим, несколько лет назад Маск подарил коробку коротких шорт Дэвиду Эйнхорну — известному управляющему хедж-фондом, который активно шортил акции Tesla.

Напомним, стоимость компании Tesla Inc. рекордно выросла за последние несколько дней и сейчас составляет 254,2 млрд долл. В течение пяти дней стоимость компании увеличивалась на сумму, равную совместной стоимость троих автопроизводителей: General Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler. Так, Tesla росла в среднем на 14 млрд долл. в каждый из этих дней.

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