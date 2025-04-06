Теракт на Каховской ГЭС вызвал природное "чудо": что известно

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Клименко Елена
После теракта на Каховской ГЭС в июне 2023 года, совершенного российскими кафиров, на разрушенной территории вырос новый ивовой лес. Об этом рассказал академик НАН, эколог и геоботаник Яков Дидух, принимавший участие в экспедициях на Каховское водохранилище после его уничтожения.
Фото: 24 Канал
Сначала возникли опасения, что могут появиться пылевые бури, однако этого не произошло, и территория быстро заселялась вербой. Растения активно проросли, поскольку теракт произошел в июне, во время созревания семян ивы. По словам Дидуха, если бы это произошло осенью или зимой, такое интенсивное разрастание было бы невозможным.
Он также подчеркнул, что ивовые леса растут очень быстро и могут сформировать полноценный массив уже через 20 лет. Однако, если территорию снова затопят, это нанесет огромный ущерб. В Европе такие леса редки и охраняются, а их уничтожение было бы катастрофическим.
Ученый также отметил, что экологическая ценность этого леса очень велика. По словам зоологов, в нем могут обитать до 60 видов птиц и около 450 видов насекомых, среди которых есть редкие виды.
В настоящее время экологи работают над восстановлением Большого Луга и уникальных пойменных лесов с вербой на этих землях. Хотя эти леса уже не будут такими, как раньше, поскольку сюда проникают многие чужеродные растения, есть надежда на восстановление экосистемы.
Также есть опасения, что из-за экологической катастрофы, вызванной подрывом дамбы, могли исчезнуть редкие жемчужные васильки, росшие на песчаных наносах. Однако из-за ограниченного доступа к территории проверить это пока невозможно. Если пески снова откроются, есть шанс, что эти растения снова появятся.
Ранее "Комментарии" писали, что ущерб, нанесенный подрывом Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), оценивается около $14 млрд, сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук в интервью телеканалу "Рада".
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