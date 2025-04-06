Теракт на Каховской ГЭС вызвал природное "чудо": что известно

После теракта на Каховской ГЭС в июне 2023 года, совершенного российскими кафиров, на разрушенной территории вырос новый ивовой лес. Об этом рассказал академик НАН, эколог и геоботаник Яков Дидух, принимавший участие в экспедициях на Каховское водохранилище после его уничтожения.

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Сначала возникли опасения, что могут появиться пылевые бури, однако этого не произошло, и территория быстро заселялась вербой. Растения активно проросли, поскольку теракт произошел в июне, во время созревания семян ивы. По словам Дидуха, если бы это произошло осенью или зимой, такое интенсивное разрастание было бы невозможным.

"Осенью 2023 года ива достигала высоты 2 метра, что является рекордным показателем. На каждом квадратном метре было до 25 побегов. Растения хорошо росли благодаря богатым питательными веществами мулам. Осенью 2024 года эти ивы уже достигали 5 метров", — отметил ученый.

Он также подчеркнул, что ивовые леса растут очень быстро и могут сформировать полноценный массив уже через 20 лет. Однако, если территорию снова затопят, это нанесет огромный ущерб. В Европе такие леса редки и охраняются, а их уничтожение было бы катастрофическим.

"Если территорию снова затопят, уничтожение ивового леса нанесет большой вред. Такие леса почти исчезли по всей Европе, и их охраняют как редкие экосистемы. Если же этот лес удастся восстановить, он станет самым вербовым массивом в Европе", — добавил Дидух.

Ученый также отметил, что экологическая ценность этого леса очень велика. По словам зоологов, в нем могут обитать до 60 видов птиц и около 450 видов насекомых, среди которых есть редкие виды.

В настоящее время экологи работают над восстановлением Большого Луга и уникальных пойменных лесов с вербой на этих землях. Хотя эти леса уже не будут такими, как раньше, поскольку сюда проникают многие чужеродные растения, есть надежда на восстановление экосистемы.

Также есть опасения, что из-за экологической катастрофы, вызванной подрывом дамбы, могли исчезнуть редкие жемчужные васильки, росшие на песчаных наносах. Однако из-за ограниченного доступа к территории проверить это пока невозможно. Если пески снова откроются, есть шанс, что эти растения снова появятся.

Ранее "Комментарии" писали, что ущерб, нанесенный подрывом Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), оценивается около $14 млрд, сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук в интервью телеканалу "Рада".