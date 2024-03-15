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Теплые выходные в Украине: синоптики обещают до +14 градусов

Диденко спрогнозировала погоду на выходные 16 и 17 марта

сегодня, 14:25
Автор:
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Черновалова Кристина
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На предстоящих выходных в Украине наступит значительное потепление, сообщает синоптик Наталья Диденко. Согласно ее прогнозам, в субботу температура воздуха достигнет отметок в +9...+14 градусов по большей части страны, за исключением северо-восточных областей, где столбики термометров покажут несколько скромнее +4...+9 градусов.

Теплые выходные в Украине: синоптики обещают до +14 градусов

Синоптики обещают в выходные в Украине теплую погоду

В воскресенье, погода продолжит радовать украинцев теплом, с температурными показателями в диапазоне +10...+14 градусов по всей стране. Однако, в западных областях ожидается небольшое похолодание, температура снизится до +6...+9 градусов.

Наибольшие изменения прогнозируются в погодных условиях начиная с 16 марта, когда вероятность осадков будет минимальной. Однако уже 17 марта атмосферный фронт, придвигающийся с запада, принесет дожди в западные, северные, а также в отдельные центральные регионы Украины, включая Полтавскую и Черкасскую области, а также город Кропивницкий с прилегающими районами.

Столица Украины, Киев, также ожидает теплую и сухую погоду 16 марта с температурой до +10 градусов, что станет отличным поводом для проведения времени на свежем воздухе. 17 марта в Киеве потепление достигнет +12...+13 градусов, но при этом прогнозируется дождь.

“16 марта существенные осадки маловероятны. Планируйте уже что-то хорошее и полезное на открытом воздухе. 17 марта атмосферный фронт с запада принесет дожди в нашу западную часть, на север и кое-где в центральные области (Полтавщина, Черкасщина, Кропивницкий с районами). Середину марта уже прошли, весна потеплением ближайшего уик — энда и кошачьим элегическим настроением сигнализирует об этом", — написала она.

С началом новой недели, погода снова изменится, вернувшись к более прохладным условиям. Температура воздуха снизится на 3-6 градусов, при этом сохранится свежая и умеренная погода без значительных холодов.



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