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Тепло и засуха: какой будет погода в Украине в марте 2025 года

Синоптик сказал, каких сюрпризов от погоды ждать украинцам в первый месяц весны.

25 февраля 2025, 20:52
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Лиля Воробьева

Погода в Украине в марте будет относительно теплой, а количество осадков будет оставаться небольшим. При этом погодные условия могут изменяться.

Тепло и засуха: какой будет погода в Украине в марте 2025 года

Погода в марте (фото из открытых источников)

Ожидается преимущественное влияние области высокого атмосферного давления, что может повлечь за собой определенный дефицит осадков. Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

"Распределение средней температуры воздуха в Европе будет зависеть от наличия снежного покрова, поскольку его таяние требует значительных затрат тепла, а также от характера атмосферной циркуляции – зональной или меридиональной. В первой половине марта прогнозируется приток воздушных масс с юго-запада на фоне активного развития Азорского антициклона",

В то же время периодически с севера и северо-запада Европы могут заходить холодные воздушные массы, но такие похолодания будут непродолжительными. В целом средняя температура в Европе прогнозируется на 1-3 градуса выше нормы, а в северо-восточных регионах континента — на 4-7 градусов больше средних многолетних показателей.

В Украине после холодного февраля весеннее потепление ожидается уже с первых дней марта. Быстрее всего это почувствуют жители западных и южных областей. восточных областей показатели будут приближены к норме", – отметил Кибальчич.

В течение всего месяца ожидается много солнечных дней, хотя ночью возможны морозы.

Количество осадков по стране может быть ниже нормы – примерно на 10-30%. Особенно это касается восточных, центральных и северных регионов.

"В этих районах могут проявиться первые признаки засухи, имеющие тенденцию к дальнейшему развитию, учитывая низкий уровень увлажнения в предыдущие месяцы", – прогнозирует метеоролог.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что как глобальное потепление изменит погоду в Украине. Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.

Он отметил, что утверждение о том, что уже через несколько лет мы будем с ностальгией вспоминать "прохладное" лето 2024 года с температурами под 40 градусов, является преувеличением. Пешняк объяснил, что естественные колебания имеют достаточно большой диапазон, что затрудняет наблюдение за настоящими климатическими тенденциями. В ближайшие годы могут быть жаркими, а затем несколько последующих – прохладными, и так все это будет колебаться неоднократно.



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